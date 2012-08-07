مجمع عالی بسیجیان شهرستان خرامه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصباحی امام جمعه خرامه سه شنبه در این جلسه با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی واینکه دشمن به گمان باطل خودمی خواهد از مسیراقتصاد مردم را دچاریاس ونامیدی کند، افزود: اقتصادمقاومتی، نیازمند یک دیدبانی قوی وبین المللی است.

همچنین داریوش دهقان فرماندار خرامه با اشاره به سخن امام خمینی (ره) که افتخارمن این است که خودیک بسیجی ام، تصریح کرد: بسیجی یعنی آماده، یعنی آمادگی لازم وکافی درهمه میادین مبارزه برای حمایت ازاسلام راداشته باشیم.

دهقان افزود: ما باید ضعف را در اولویت برنامه ها قراردهیم وبرای رفع آن تلاش کنیم ودشمن شناس باشیم و در هرجامعه ای که تفکربسیج حاکمیت داشته باشد، توسعه یافته و رمزموفقیت انقلاب همین است.

فرماندارخرامه خطاب به نخبگان گفت: نخبه با فکروصحبت خود باید در اختیارکل بشریت باشد و بصیرت داشته باشد.

درپایان هریک ازکمیسیون ها گزارش کارخود را ارائه دادند و به بحث وتبادل نظر پرداختند.

کمیسیون عالی نخبگان درراستای منویات مقام معظم رهبری وتاکید بر تفکر بسیجی درسال 91درقالب 10 کمیسیون با ظرفیت 15 نفر از اقشار مختلف مردم سازماندهی شده و فلسفه کار کمیسیون تفکر موضوعی از جمله پیگیری مطالبات اقتصادی وعلمی مقام معظم رهبری، مطالبات مردمی وریشه یابی مشکلات ومعضلات درسطح شهرستان است