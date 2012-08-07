  1. بین الملل
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

الوفاق بحرین:

برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز حق مشروع مردم بحرین است

برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز حق مشروع مردم بحرین است

جمعیت الوفاق با اشاره به مشارکت نداشتن این گروه در نشست برخی گروههای سیاسی با وزیر کشور رژیم بحرین، برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز را حق مسلم و مشروع مردم این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نق از پایگاه الوفاق ، مرکز رسانه ای جمعیت الوفاق ملی اسلامی با صدور بیانیه ای تاکید کرد: الوفاق در نشست برخی گروههای سیاسی با وزیر کشور حضور نداشته است و فقط سه گروه در این نشست حضور داشته اند.

این مرکز بیان کرد: الوفاق معتقد است که آزادی بیان و تظاهرات موضوعی است که نیازی به برگزاری نشست ندارد، زیرا این حقی است که در قانون اساسی و قوانین بین المللی موجود است.

الوفاق تاکید کرد: وزارت کشور مسئول سرکوب تظاهرات و به کارگیری خشونت علیه تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز است و باید فورا از سیاستهای انتقام جویانه خود دست بردارد.

این مرکز بیان کرد: حق برگزاری تظاهرات طبیعی است و اقدامات سرکوبگرانه و بازداشت تظاهرات کنندگان غیر قانونی است.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین با صدور بیانیه ای حمله به سربازان مصری در صحرای سینا که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از آنها شد را محکوم کرد.

الوفاق ضمن تسلیت به مردم و حکومت مصر و نیز خانواده قربانیان این جنایت، همبستگی کامل خود را با ملت مصر اعلام کرد.

کد مطلب 1667757

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها