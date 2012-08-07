برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز حق مشروع مردم بحرین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نق از پایگاه الوفاق ، مرکز رسانه ای جمعیت الوفاق ملی اسلامی با صدور بیانیه ای تاکید کرد: الوفاق در نشست برخی گروههای سیاسی با وزیر کشور حضور نداشته است و فقط سه گروه در این نشست حضور داشته اند.

این مرکز بیان کرد: الوفاق معتقد است که آزادی بیان و تظاهرات موضوعی است که نیازی به برگزاری نشست ندارد، زیرا این حقی است که در قانون اساسی و قوانین بین المللی موجود است.

الوفاق تاکید کرد: وزارت کشور مسئول سرکوب تظاهرات و به کارگیری خشونت علیه تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز است و باید فورا از سیاستهای انتقام جویانه خود دست بردارد.

این مرکز بیان کرد: حق برگزاری تظاهرات طبیعی است و اقدامات سرکوبگرانه و بازداشت تظاهرات کنندگان غیر قانونی است.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین با صدور بیانیه ای حمله به سربازان مصری در صحرای سینا که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از آنها شد را محکوم کرد.

الوفاق ضمن تسلیت به مردم و حکومت مصر و نیز خانواده قربانیان این جنایت، همبستگی کامل خود را با ملت مصر اعلام کرد.