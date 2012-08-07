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۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

ذره بینان:

25 هزار مددجوی کمیته امداد سبد کالاهای بهداشتی دریافت کردند

25 هزار مددجوی کمیته امداد سبد کالاهای بهداشتی دریافت کردند

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهداشت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان گفت: در حال حاضر 35 هزار و 628 مددجوی کمیته امداد زیر پوشش خدمات بهداشتی قرار دارند.

فرخ ذره بینان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال جاری در راستای خدمات رسانی بهتر به  25 هزار و 794 مددجو سبد کالاهای بهداشتی اهدا شد.

وی با اشاره به اینکه این سبد شامل وسایل بهداشتی از قبیل حوله، نخ دندان، صابون و شوینده ها است، افزود: این کالاها با اعتباری بالغ بر 633 میلیون و 700 هزار ریال تهیه و توزیع شده است.

رئیس اداره بهداشت کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان بیان کرد: هفت میلیارد و 485 میلیون و 236 هزار تومان اعتبار برای مصارف بهداشتی و درمانی مددجویان تحت پوشش هزینه شده است.

ذره بینان یادآور شد: اداره بهداشت کمیته امداد امام خمینی (ره) در حال حاضر از 67 بیماری پیوندی، 41 بیمار دیالیزی، 43 بیمار مبتلا به ام اس، چهار بیمار هموفیلی و دو بیمار تالاسمی حمایت می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعامل بخش درمان کمیته امداد و بهداشت علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: هزینه کرد خدمات بیمه مکمل مددجویان نسبت به سال قبل، 189 درصد رشد داشته است.

رئیس اداره بهداشت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان اظهار داشت: در بخش داندانپزشکی بیمه شدگان شهری به 330 نفر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 916 میلیون و 452 هزار تومان خدمات بهداشتی ارائه شد.

اختصاص 7.8 درصد از کل اعتبارات به حوزه سوء تغذیه کودکان

ذره بینان به هزینه سه میلیارد و 708 میلیون ریالی حوزه سوء تغذیه کودکان اشاره کرد و گفت: 7.8 درصد از کل اعتبارات سال گذشته به این حوزه اختصاص داده شده است.

وی بیان کرد: در مجموع خدمات رسانی به یک هزار و 547 نفر در این حوزه اختصاص داده شده است.

رئیس اداره بهداشت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان ادامه داد: بهداشت فردی، روانی، تغذیه، بیماری های عفونی و آمیزشی، بهداشت سالمندان، بهداشت مادران باردار و بهداشت محیط از جمله اقداماتی است که توسط حوزه بهداشت کمیته امداد امام خمینی (ره) صورت گرفته است.

کد مطلب 1667773

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