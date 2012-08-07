"برآستان جانان" به سر منزل پایانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه شامگاه دوشنبه با حضور معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی و اهالی شهرستان ری برگزار شد.

محمد رجبی دوانی در این مراسم گفت: اسم "حسن" از آسمان آمده و در قبل از اسلام این اسم وجود نداشته و اولین فردی که این نام را گرفته، امام حسن مجتبی(ع) بوده است.

معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی ادامه داد: برخی از ما شیعیان به غلط تصور می کنیم که امام حسن(ع) اهل جهاد نبوده و تنها امام حسین(ع) فردی بوده که اهل مبارزه با ظلم و زور بوده، حال آن که امام حسن(ع) نیز فردی بود که توانست صف های دشمن را در جنگ امام علی(ع) با دشمنان بشکند.

وی تأکید کرد: مقام امام مجتبی(ع) از امام حسین(ع) بالاتر بوده زیرا امام حسن(ع) 10 سال بر امام حسین(ع) امامت داشت.

استادیار تاریخ اسلام دانشگاه جامع امام حسین(ع) با اشاره به دو دروغ ذکر شده در منابع سنی افزود: در منابع سنی آمده که امام حسن(ع) تمایلات عثمانی داشته به این منظور که با پدر خود برای حمایت از عثمان درگیری داشته و دوم این که امام حسن(ع) مطلاق بوده، یعنی بسیار زن اختیار می کردند و آن ها را طلاق می دادند و دروغ بودن آن از آن جایی مشخص می شود که تعداد فرزندان او بسیار کم بوده و اگر زنان بسیاری داشتند، پس به طبع باید فرزندان زیادی نیز داشته باشند.

وی بیان کرد: اهالی شهرری در زیر سایه حضرت عبدالعظیم(ع) زندگی می کنند و به لطف الهی ری به عنوان یک شهر مذهبی شناخته شده و دو هزار و 700 شهید نیز از این خطه راهی جبهه ها شده اند که باید سعی کنیم تا این موقعیت را حفظ کرده و مبادا با برخی کارهای ناآگاهانه این موقعیت را به خطر اندازیم.

رجبی دوانی با اشاره به پاس نگه داشتن حرمت امامزادگان در زیر سایه حرم حضرت عبدالعظیم(ع) افزود: تکلیف اهالی شهرستان ری در قبال تکلیف اهالی تهران متفاوت است و وظیفه سنگین تری بر دوش شهروندان ساکن شهرری وجود دارد.

وی گفت: حجاب یک امر قرآنی بوده و حیف است، کسانی که شوق به دین و اعتقادات اهل بیت دارند، تحت تأثیر یک عده بی ارزش قرار بگیرند و گوهر ناب حجاب را پاس ندارند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: خون پاک شهدا بوده که اسلام را برملا کرد و شهیدان نیز در وصیت نامه خود بر این که خواهر من حجاب تو پوینده تر از خون من است، تاکید فراوانی دارند.

در این برنامه نیز دو تن از مستبصران کشور شیلی چگونگی شیعه شدن خود را برای حاضران در مراسم بیان کرده و از نفرات برتر مسابقات جام اخلاق و شهدای شهرری تقدیر به عمل آمد.