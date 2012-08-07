نامزدهای هیات نظارت بر نمایندگان با رای‌ مخفی هیات رئیسه انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری خواستار حفظ شان و جایگاه مجلس شد.



نایب رئیس کمیسیون فرهنگی گفت: افراد زیادی برای عضویت در هیات نظارت مجلس نام نویسی کرده بودند، هیات رئیسه با کدام معیار از میان این افراد چهار نفر را انتخاب کرد، لطفا معیارها را بیان کنید.



سالک همچنین از اقدام یکی از نامزدهای هیات نظارت در جمع آوری کارت رای نمایندگان مجلس برای انداختن در صندوق رای انتقاد کرد و گفت: این حرکات در شان مجلس نیست.



علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: بر اساس قانون ظرف یک هفته نامزدهای عضویت در هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان باید ثبت نام کنند و هیات رئیسه از میان آنها 6 نفر را انتخاب کند.



وی ادامه داد: این روند قانونی در هیات رئیسه طی شد و از کمیسیون قضایی و اصل نود هر کدام یک نفر و از میان 70 نامزد هیئت نظارت نیز 4 نفر انتخاب شدند، در هیات رئیسه هم رای گیری کاملا مخفی است.



به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر روح الله حسینیان از کمیسیون اصل نود و موسی غضنفرآبادی از کمیسیون قضایی، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شدند. همچنین از میان 70 نامزد هیئت رئیسه عزیز اکبریان ، عوض حیدرپور ، میرمحمدی وغلامرضا اسداللهی را انتخاب کرد.

