به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دراگون بت قهرمانی بانوان آسیا شهریورماه به میزبانی کره جنوبی برگزار میشود. به همین منظور تیم ملی دراگون بت ایران از دو ماه پیش تمرینات آماده سازی خود را برای شرکت در این مسابقات آغاز کرد این در حالی است که مسئولان فدراسیون انجمنهای ورزشی دو روز پیش اعلام کردند به دلیل کمبود بودجه اعزام تیم ملی دراگون بت بانوان به مسابقات قهرمانی آسیا انجام نخواهد شد.
سفر تیم ملی دراگون بت بانوان به کره جنوبی جهت شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا در حالی منتفی شده است که این تیم طی دو سال گذشته در هیچ رویداد بینالمللی شرکت نکرده است. بازیهای آسیایی گوانگجو آخرین رویداد بینالمللی بود که تیم ملی دراگون بت بانوان در آن شرکت کرد.
ملیپوشان دراگون بت بانوان در بازیهای آسیایی گوانگجو به عنوان ششم دست یافتند. پیش از این بازیها نیز تیم ملی دراگون بت بانوان صاحب عنوان سوم رقابتهای جهانی مجارستان شده بود.
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