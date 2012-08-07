  1. ورزش
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

به خاطر کمبود بودجه؛

تیم ملی دراگون بت بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت نمی‎کند

تیم ملی دراگون بت بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت نمی‎کند

حضور تیم ملی دراگون بت بانوان ایران در رقابت‎های قهرمانی آسیا با تصمیم فدراسیون انجمن‎های ورزشی و به دلیل کمبود بودجه منتفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دراگون بت قهرمانی بانوان آسیا شهریورماه به میزبانی کره جنوبی برگزار می‌شود. به همین منظور تیم ملی دراگون بت ایران از دو ماه پیش تمرینات آماده سازی خود را برای شرکت در این مسابقات آغاز کرد این در حالی است که مسئولان فدراسیون انجمن‌های ورزشی دو روز پیش اعلام کردند به دلیل کمبود بودجه اعزام تیم ملی دراگون بت بانوان به مسابقات قهرمانی آسیا انجام نخواهد شد.

سفر تیم ملی دراگون بت بانوان به کره جنوبی جهت شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا در حالی منتفی شده است که این تیم طی دو سال گذشته در هیچ رویداد بین‌المللی شرکت نکرده است. بازی‎های آسیایی گوانگجو آخرین رویداد بین‎المللی بود که تیم ملی دراگون بت بانوان در آن شرکت کرد.

ملی‏پوشان دراگون بت بانوان در بازی‏های آسیایی گوانگجو به عنوان ششم دست یافتند. پیش از این بازی‏ها نیز تیم ملی دراگون بت بانوان صاحب عنوان سوم رقابت‏های جهانی مجارستان شده بود.

کد مطلب 1667789

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