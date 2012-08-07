جزئیات مذاکرات رهبران حزب کمونیست چین/ تعیین رهبر آتی در صدر برنامه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، این مذاکرات که پیش بینی می شود بسیار فشرده باشد، در شهر بایدایهه در 100 کیلومتری شرق پکن به مدت یک ماه به طول می انجامد.

از سوی دیگر "شین‌ پینگ" معاون رئیس‌ جمهوری چین که در سال جاری پست ریاست جمهوری را تحویل می گیرد، روز گذشته با رهبران حزب کمونیست و مشاورین دولت در بایدایهه درباره اصلاحات اقتصادی گفتگو کرد.

یادآور می شود تعیین رهبر آینده حزب کمونیست درحالیست که بوژیلای اواسط ماه مارس از مسئولیت خود برکنار شد و همسر وی هفته آتی به اتهامات درباره کشتن یک تاجر انگلیسی مقابل دادگاه پاسخ می دهد.

همسر بوژیلای و "نایل هیوود" همسرش متهم به مسموم کرن یک تاجر انگلیسی که از دوستان خانوادگی بوده، هستند. جسد این فرد انگلیسی در نوامبر گذشته در هتلی در "چونگ کینگ" کشف شد.

سفارت انگلیس جمعه گذشته اعلام کرد که چین اجازه حضور را به دو دیپلمات انگلیسی در جلسه دادگاه در روز پنجشنبه داده است.

برکناری بوژیلای از قدرت باعث ایجاد یک بحران سیاسی و اختلاف عمیق اعضای حزب کمونیست شده و وحدت دوباره این حزب بسیار دشوار است.

وال استریت ژورنال نیز در همین رابطه می نویسد: همزمان با بحران سیاسی و تصمیم گیری برای انتقال قدرت، مقامات حزب کمونیست در نشستی محرمانه گردهم آمده تا تصمیمات مهمی را برای اقتصاد شماره دوم جهان بگیرند.

به نوشته این رسانه آمریکایی، این اولین باری است که دیدار معاون رئیس‌ جمهوری چین با رهبران حزب کمونیست در بایدایهه، جاییکه رهبران کنونی و بازنشسته ایننشست در اواخر جولای یا اوایل آگوست گردهم می آیند، تایید می شود.

چینی ها معتقدند که رهبران چینی از این نشست های غیرسمی به عنوان فرصتی برای نهایی کردن جزئیات انتقال قدرت و تعیین رهبر آتی حزب کمونیست استفاده می کنند.

در این نشست ها درباره مسیری که این قدرت نوپا در ده سال آینده اتخاذ خواهد کرد، بحث و گفتگو میشود. همچنین نقش دولت در اقتصاد کشور، گسترش فاصله طبقاتی میان فقرا و اغنیا و لزوم مبارزه با فساد اداری و عدم سوءاستفادها از قدرت در صدر موضوعات این نشست محرمانه قرار دارد.

پیش بینی می شود که ترکیب جدید دفتر سیاسی حزب کمونیست چین یکی دیگر از موضوعات مهم این نشست باشد، چنانچه زمزمه هایی درباره کاهش اعضای کمیسیون دائمی دفتر سیاسی این حزب از 9 نفر به 7 نفر شنیده می شود.

همچنین"لی ککیانگ" معاون نخست وزیر کنونی چین از گزینه های مطرح برای تصدی پست نخست وزیری این کشور است.

روزنامه هندو نیز در گزارشی با اشاره به نشست محرمانه اعضای حزب کمونیست نوشت: در روزهای اخیر شهر بایدایهه تحت تدابیر شدید امنیتی بود. چندین شهروند چینی که به این شهر سفر کرده بودند، حتی بازداشت شده و اجازه ورود به آنها داده نشد.

به نوشته این روزنامه هندی، نشست های غیررسمی در شهر بایدایهه هر پنج سال یکبار به صورت مخفیانه برگزار می شود.

رسانه های چینی همچنین گزارش دادند که "جیانگ ژمین" رئیس جمهوری سابق این کشور نفوذ قابل توجهی را در نشست محرمانه رهبران حزب کمونیست دارد.

پس از انتقال فرآیند قدرت گفته می شود که تنها دو نفر از اعضای کنونی حزب کمونیست در پست های خود باقی بمانند که یکی از آنها معاون رئیس جمهوری است که جایگزین "هو جییتائو" می شود و دیگری لی ککیانگ است که به احتمال زیاد جایگزین ون جیابائو خواهد شد.