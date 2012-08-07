انجام بیش ازسه هزار تست سل و بروسلوز توسط دامپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، طی نیمه اول مرداد ماه سال جاری کارشناسان این اداره با مراجعه به 80 دامداری علاوه بر انجام تست سل بر روی هزار و 728 راس گاوشیری، نسبت به تست بروسلوز برروی هزار و 367 راس دام نیز اقدام مقتضی را معمول داشته اند.



درهمین راستا در مدت یاد شده هزار و 710 راس بره و بزغاله علیه بیماری تب مالت واکسینه شدند.

جشن گلریزان ماه مبارک رمضان با هدف آزادی زندانیان غیر عمد برگزار شد

جشن گلریزان با هدف آزاد سازی زندانیان غیرعمد همراه با ضیافت افطاری در سالروز میلاد کریم امام حسن مجتبی(ع) با هدف آزادی زندانیان با حضور برزگرگنجی دادستان قم، قطبی مدیر کل زندانها و جمع دیگری از مسئولان قضایی واستانی وخیرین برگزار شد.



مصطفی برزگر گنجی دادستان قم در برگزاری این مراسم گفت: چه بسا افرادی غیر عمد هستند که مدتها در زندان هستند که اینها به علت اینکه مشمول بخشنامه ستاد دیه نمی شوند و توان پرداخت بدهی خود را ندارند مدتها در زندان هستند که نیاز به کمک مالی دارند تا آزاد شوند و به آغوش خانواده خود بازگردند.



همچنین درادامه محمد قطبی مدیر کل زندانهای استان قم گفت: حدود 245 نفر زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای استان وجود دارند که با کمک شما خیرین نسبت به آزادی ایشان اقدام خواهیم کرد.



وی عنوان کرد: خیرین و مدیران استان قم بصورت مستمر در راستای رفع مشکلات خانواده مددجویان و سرمایه گذاری جهت کسب درآمد در جهت کمک به خانواده زندانیان و کمک به آزادی زندانیان بصورت فعال دادگستری کل و زندانهای استان را یاری کرده اند.



کمک 100 میلیون ریالی بنیاد تعاون و حرفه آموزی در راستای آزادی زندانیان

مدیر کل زندان های استان قم بیان کرد: بنیاد تعاون و حرفه آموزی در راستای آزادی زندانیان قم یکصد میلیون ریال با ستاد دیه کمک خواهند کرد و نمایشگاه تولیدات زندانیان نیز در ضلع شرقی حرم حضرت معصومه بمدت سی روز جهت بازدید و کمک به خیرین محترم افتتاح شده است که در آن نمایشگاه می توان با تولیدات واقدامات فرهنگی وتربیتی زندانها و ستاد دیه وانجمن حمایت آشنا شد و بنیاد تعاون با توجه به زیر ساخت های مناسب در حال احداث جهت اشتغال زندانیان تمایل به ورود به بخش خصوصی و صاحبان صنایع استان جهت ایجاد اشتغال دارد.



در پایان این مراسم خیرین ومسئولان استان کمک های مالی خود پرداخت کردند تا زمینه آزادی برخی زندانیان دیه و بدهی های مالی فراهم شود.



مشارکت دفترآیت الله العظمی سیستانی در اطعام نیازمندان قم

حجت الاسلام سید جواد شهرستانی، رییس دفتر آیت الله سیستانی، در دیدار حجت الاسلام محمدرضا آزوش، رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان قم و اکبر رشیدی، مدیر کمیته امداد شهرستان قم، از خدمات رسانی این نهاد به محرومان قدر دانی و بر ارائه خدمات بهتر به نیازمندان تاکید کرد.



وی همچنین مبلغ 75 میلیون ریال را جهت اطعام و افطاری ایتام و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اختصاص داد و در این امر خداپسندانه مشارکت کرد.