خبرنگاری؛ شغل استرس زایی که فقط باید عاشقش باشی

به گزارش خبرنگار مهر، برقراری ارتباط با مخاطب، هدف اصلی و عمده هر رسانه جمعی است. این ارتباط در صورتی زود و به موقع برقرار شده و گسترش می یابد که فعالیت آن رسانه مبتنی بر شناخت مخاطب باشد و دوم این که در تهیه و انتشار آن از اصول و شیوه های علمی بهره گرفته شود، یعنی علم و عمل با هم در آمیخته شود.

در اصول بین المللی اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری که سنگ پایه ای برای تهیه قوانین اخلاقی در سطوح ملی و منطقه ای فراهم شده است؛ آمده است: مردم حق دارند به اطلاعات حقیقی دست یابند. روزنامه نگار، وقف واقعیت عینی است. روزنامه نگار مسئولیت اجتماعی و شرافت حرفه ای دارد.

در جای دیگری آمده است؛ همگان باید به اطلاعات دسترسی و مشارکت داشته باشند و روزنامه نگار می باید به حریم خصوصی، شوون انسانی و منافع عمومی احترام بگذارد.

اصل هشتم نیز احترام به ارزشهای جهانی و تنوع فرهنگها را یادآور شده و نقش خبرنگار در امحای جنگ و سایر مصائب فراروی بشر را مهم معرفی و خواهان ارتقای نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهان است.

خبررسانی در آیینه تاریخ

یک کارشناس تاریخ در این باره می گوید: از حدود پنج هزار سال پیش که خط اختراع شد، بشر توانست صحبت ها و منظورش را از تصویر به خط تبدیل کند "انواع خط میخی" و این نوع خط ها در اکثر تمدن ها مانند هند، چین، مصر و بین النهرین به پیشرفت قابل توجهی رسید.

علیرضا وحیدی می افزاید: انسان توانست از این طریق تاریخ را بسازد؛ ماندگار کند و علم و آگاهی خود را به آیندگان نیز منتقل کند.

وی ابراز می دارد: در هزاره دوم قبل از میلاد، حمورابی پادشاه بابل، دستور داد قوانینش را بر روی سنگی بزرگ نوشتند و برای اینکه تمامی کسانی که وارد آن شهر می شوند از آن قوانین با خبر شوند، آن را در وسط شهر قرار داد.

وحیدی ادامه می دهد: یکی از اقدامات داریوش کبیر ساخت چاپار خانه ها بود، افرادی که اخبار و فرامین شاه را به اقصی نقاط کشور می رسانند؛ چاپار نام داشتند.

وی می گوید: آن زمان به فاصله هر 24 کیلومتر، یک چاپار خانه تاسیس شده بود، چاپار ها به همراه اسب هایشان نفسی چاق کرده و دوباره ادامه مسیر می دادند.

وی با بیان اینکه در زمان سلوکیان هم پادشاه فرامینش را به صورت نامه ای به مجلس ملی و شورای شهر و کلانتران ارسال می داشت؛اظهار می دارد: نامه پس از تصویب و مهر مجلس و شورا بر روی سنگی حک شده و در میدان مرکزی شهر نصب می شد.

این کارشناس بیان می کند:همچنین در قدیم این جارچیان بودند که اخبار و دستورات فرمانروایان را بوسیله طبل و فرا خواندن مردم به گوش آنها می رساندند.

وی می گوید: حتی در تاریخ ذکر شده که در یکی از جنگهای ایران و یونان که در محلی به نام ماراتن اتفاق افتاد؛ یکی از سربازان، خبر پیروزی یونانیان را بر ایرانیان به صورت شفاهی و با حالت دویدن پس از پیمودن چهل و دو کیلومتر به امپراطور یونان رساند، او از فرط خستگی دچار ایست قلبی و جان به جان آفرین تقدیم کرد.

وحیدی بیان می کند: این حادثه در تاریخ ماندگار و دو ماراتن در المپیک راه یافت.

وقایع اتفاقیه

اولین مطبوعه ایرانی در یازدهم اردیبهشت سال 1216 هجری شمسی منتشر شد. دو سال بعد،یکی از مهمترین نشریات ایران به دستور میرزا تقی خان امیر کبیر، که از شاخص ترین شخصیتها و چهره های تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران است، با عنوان "وقایع اتفاقیه"انتشار یافت.

سالهای 43 تا 56 انتشار مطبوعات در ایران شتاب نداشت.اما سال 59 با انتشار صدها نشریه،تاریخ ایران شاهد اوج موفقیت خود در زمینه مطبوعات بود تا جایی که انتشار 560 نشریه در سال 70 نقطه اوج مطبوعات ایران قلمداد می شود.

به زعم کارشناسان این علم،مطبوعات ایران در اولین دوره خود،علیرغم جوانی از بالندگی، پویایی، ابتکار و قدرت نفوذ بسیاری برخوردار بود.

اکنون اگر چه تنوع نشریات در ایران زیاد و بیش از 60 درصد آنان علمی و تخصصی هستند اما بر اساس آمار سازمان ملل، هنوز برای دستیابی به وضعیت قابل قبول فاصله وجود دارد.

روزنامه نگاری در دنیا تعریف خبرنگار

در تعریف خبرنگارآمده است: یک نویسنده یا سردبیر اخبار رسانه، کسی است که با هدف توده مخاطبان یا فردی که یک مجله را با مطالب و مخاطبانش حفظ می کند.

کار اصلی یک روزنامه نگار ارائه اطلاعات واقعی و جالب به مردم است، حقوق و دستمزد وی بستگی به کیفیت محتوای تولید شده اش دارد.

امروزه، روزنامه نگاری، محدود به ارائه اخبار زیاد نیست. با توجه به افزایش استفاده از اینترنت، مردم به آخرین اخبار بر روی وب سایتها دسترسی دارند. بنابراین، روزنامه نگار با چالش های بسیاری مواجه است.

شرح وظایف

یک روزنامه نگار باید در مهارتهای پژوهشی، چک کردن اطلاعات وتوانایی برای تولید اطلاعات و محتوای خوب داشته باشد.

همچنین پرسش کننده ای شوخ بوده و توانایی درک خوبی از اوضاع داشته باشند. انواع امور مختلف روزنامه نگاری که شامل ورزش، اخبار، افراد مشهور، کسب و کار، مد و سایر مسائل می باشد را بخوبی بشناسد.

روزنامه نگاران متعلق به هر یک از این زمینه ها اطلاعات مربوط به منطقه مربوطه خود را تولید کرده و منتشر می کنند.

محدوده حقوق و دستمزد

یک فرد مبتدی در روزنامه نگاری می تواند حقوق و دستمزد خوب داشته باشد، اگر او تحصیلات خود را از یک موسسه مشهور و یا دانشگاه تکمیل کند درآمد، حقوق و دستمزد سالانه اش به طور متوسط در حدود 30 هزار دلار است.

لیستی از عواملی که حاکم بر محدوده حقوق و دستمزد برای یک روزنامه نگار می شوند در زیر آورده شده است که عبارتند از آموزش نوع از رسانه ها، سابقه کار، نوشته ها، استعدادهای درخشان و کارفرما.

با توجه به نقش مهم عوامل یاد شده ،حقوق یک روزنامه نگار بیش از حد متفاوت است. آنچه پرداخت می شود می تواند کمتر یا بیشتر بسته به کیفیت محتوای تولید شده داشته باشد. در یک بررسی سال 2007محدوده حقوق برای روزنامه نگاران چهل تا صدهزار دلار اعلام شده است.

در اینجا برخی نمونه هایی از حقوق خبرنگاران با تجربه در یک از روزنامه های مختلف در آمریکا، ارائه می شود. این ارقام را انجمن صنفی روزنامه اتحادیه روزنامه نگاران چاپ کرده است.

تمام ارقام مربوط به سال 2010 بوده وانجمن صنفی روزنامه ها نشان دهنده حضور250 روزنامه در آمریکا و کانادا است.

گزارشگران

• نیویورک تایمز: 1777.83 تومان

• مشیت مجله: 1245 دلار

• پست پیتسبورگ گازت: 1100.83 تومان

• لکسینگتون هرالد رهبر روزانه: 685 دلار

ویراستاران کپی

• نیویورک تایمز: 1777.83 تومان

• مشیت مجله: 1297.5 دلار

• پست پیتسبورگ گازت: 1115.14 تومان

• لکسینگتون هرالد رهبر روزانه: 685 دلار

زنان روزنامه نگار مریض و خسته از پرداخت نابرابر

در مارس 2012 اعلام شد؛روزنامه نگاران زن، دستمزد ،مزایای کمتر و در اغلب موارد بدون قرارداد ثابت نسبت به همکاران مرد خوددارند. آنها این را می دانند ونسبت به دریافتی و محیط کارخود راضی نیستند.

دستمزد مردان بیش از دستمزد زنان در تمام 16 کشور مورد مطالعه، از اتحادیه اروپا، اتحاد جماهیر شوروی سابق و در آمریکای مرکزی و لاتین بود. به نظر می رسد که آنها کمتر از همکاران مرد خود، کار در شیفت و یا در ساعات نامنظم، در روزهای شنبه، یکشنبه ها، و یا در شب، و یا انجام tele workدر برنامه کاری خود داشتند. اما بطور منظم تر کار هفته خود را انجام می دهند.

در این تحقیق 2000 نفر از روزنامه نگاران شرکت کردند و یافته های اصلی ،تحقیق حاکی از شکاف جنسیتی پرداخت در حقوق روزنامه نگاری است.

بررسی های سال 2001نشان می دهد، حقوق کارمندان سوئد در کل اروپا، کمتر از کشورهای دیگر است.

حقوق و دستمزد به طور متوسط برای کارهای روزنامه نگاری،41 هزار دلاراست.

حقوق خبرنگاران این کشور به طور متوسط می تواند تا حد زیادی به شرکت، موقعیت، صنعت، تجارب و منافع بستگی داشته ومتفاوت باشد.

رضایت شغلی

درتحقیقی لاودی اولسن در سال 2007 با عنوان رضایت شغلی روزنامه نگاران چنین می نویسد: برای 395 پرسنل روزنامه در منطقه خلیج سان فرانسیسکو پرسشنامه رضایت شغلی توزیع کردم. جمعیت آماری این تحقیق شامل روزنامه نگاران، گزارشگران، سردبیران، عکاسان، سردبیران کپی و گرافیک بود. نتایج، میزان تحلیل رفتگی بالایی در میان روزنامه نگاران نشان داد اولسن می گوید؛ روزنامه نگاران این تحقیق دارای رضایت مندی شغلی پایینی نسبت به تحقیقات مشابه داشتند.

کیفی سازی ایرانی

رشد رسانه های دیجیتال و توجه دولت به کیفی سازی این رشته از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از اقدامات رو به جل در ایران به نفع روزنامه نگاری محسوب می شود.

سالها پیش از این ،سایتهای خبری پانا مخصوص دانش آموزان کشور افتتاح شده و هم اکنون در خراسان رضوی 2 هزار و 350 دانش آموز آموزش خبرنگاری دیده و بیش از 200 تن، کد کاربری فعال دارند.

اینان همان خبرنگارانی هستند که هنگام دانشجویی در خبرگزاری ایسنا و پس از آن باشگاه خبرنگاران جوان فعالیت خواهند داشت.

به گفته رئیس سازمان دانش آموزی خراسان رضوی اغلب خبرنگاران پانا در صدا وسیما و رسانه های دیداری، شنیداری و دیجیتال مشغول به کار شده اند.

خبرنگاری شغلی جوان پسند است اما این موضوع بدان معنا نیست که برخی رسانه به این بهانه از دانشجویان خبر یا سایر رشته های مرتبط بهره کشی و تنها از کارورزان به جهت عدم پرداخت دستمزد مکفی استفاده کنند.

هم اینک به جز خبرنگاران رسمی که برخی متاسفانه پشت میز نشین و بی علاقه به شور و حال حرفه خویشند؛ تعداد قابل توجهی از علاقه مندان تک یا دو شغله نیز در این عرصه فعالیت دارند.

آنان حق التالیفی، یا حق التصویری هایی هستند که بدون امضای حتی قراردادی سوری برای نشریات کشوری و محلی قلم می زنند.

و این همه استرس

سختی شغل خبرنگاری و استرس زا بودن آن از زمان تولید و نشر و پی گیری خبر بر هیچ صاحب اندیشه ای پوشیده نیست، اما برخی خبرنگاران متعهد ولی غیر رسمی نشریات و رسانه های یاد شده حتی از اولیه ترین حق قانونی خویش که داشتن کارت خبرنگاری است؛ محرومند.

من خبرنگارانی را می شناسم که حتی کاغذ و قلم رسانه متبوع را ندارند چه رسد به ضبط صوت و دوربین و اینترنت و لب تاب، اما همچنان با حقوقی اندک و استفاده از وسایل شخصی حتی پول ایاب و ذهاب رادریافت نکرده وعاشقانه قلم می زنند.

خوشبختانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چندی پیش و در راستای تشکیل بانک اطلاعاتی خبرنگاران اقدام و به بخشی از حق و حقوق قانونی آنان توجه کرده است و امید است که این روند ادامه پیدا کند.

یادداشت: عزت خیابانی