خبرگزاری مهر در شهریار برتر شد/ مسئولان هم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته دومین همایش تجلیل از خبرنگاران شهرستان شهریار با حضور بیش از 40 نفر از خبرنگاران، فرماندار و معاونانش، معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، شهرداران مناطق 7 گانه شهریار، مدیران روابط عمومی ادارات و نهادها و ... برگزار شد.

در این مراسم 11 نفر از خبرنگاران به عنوان برتر انتخاب شدند که در این راستا از مهشید رضایی، خبرنگار مهر در غرب استان تهران نیز به عنوان خبرنگار برتر تجلیل و قدردانی شد.

در بخشی دیگر نیز خبرنگاران فعال شهریار از جمله مهدیه رضایی خبرنگار مهر در شهریار نیز تقدیر و تشکر شد.

تاخیر 1.5 ساعته آغاز برنامه در گینس ثبت شود!

قرار بود که مراسم به صورت منسجم و راس ساعت 18 برگزار شود که با یک و نیم ساعت تاخیر آغاز شد که این اتفاق تعجب مجری را نیز برانگیخت و اعلام کرد که این آمار باید در کتاب گینس ثبت شود!

در این مراسم همسر و فرزند شهید صارمی نیز حضور داشتند که هنگام تجلیل از خبرنگاران، از سوی خانواده شهید صارمی از فرماندار شهریار تقدیر و تشکر شد.

انتقاد فرماندار شهریار از اداره کل ارشاد استان تهران

سید عباس جوهری فرماندار شهریار در حین سخنرانی، با اشاره به اینکه ارشاد در این شهرستان مظلوم واقع شده است، از رئیس اداره کل استان تهران انتقاد کرد و گفت: آقای مدیرکل طی مدت فعالیت خود حتی یک بار هم به شهریار نیامده اند تا مشکلات بخش فرهنگ را بررسی کنند.

وی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اگر بخش فرهنگ شهریار به همین منوال پیش رود، اداره ارشاد در شهریار را تعطیل کنند چون بود و نبودش فرقی به حال این شهر ندارد.

در روز خبرنگار مسئولان هم تجلیل شدند

با توجه به اینکه 17 مرداد به نام خبرنگار نامگذاری شده است، اما در همایش شب گذشته بیش از 20 تن از مدیران و مسئولان شهرستان نیز با دریافت تندیس و لوح تقدیر تجلیل شدند.

این اقدام قبل از تجلیل از عده کثیری از خبرنگاران انجام شد که زمینه های نارضایتی و ناراحتی خبرنگاران را به وجود آورد.

خبرنگاران در روز خودشان نیز دغدغه خبر دارند

