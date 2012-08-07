اولین کشتارگاه صنعتی جغتای در هفته دولت بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار جغتای از احداث اولین کشتارگاه صنعتی این شهر و افتتاح آن در هفته دولت خبر داد.

محمد پرویزیان گفت: این کشتارگاه با همکاری موسسه صنعتی گوشت سازمان همیاری شهرداری های استان در زمینی به مساحت 815 هکتار و زیربنای حدود 400 متر مربع در حال ساخت است.

وی افزود: عملیات احداث این کشتارگاه از چند سال پیش آغاز و به صورت نیمه کاره رها شده بود که مجددا عملیات اجرایی آن از 2 ماه پیش آغاز و طبق برنامه ریزی بعمل آمده در هفته دولت تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

20 هزار مترمربع از معابر کاخک تا پایان سال جاری آسفالت می شود

شهردار کاخک گفت: تا پایان امسال، 20 هزار متر مربع از خیابان های این شهر آسفالت می شود.

نعمت غفوری کاخکی پروژه آسفالت معابر کاخک را یکی از اولویت های کاری شهرداری در سال جاری عنوان کرد.

وی افزود: اجرای عملیات زیرسازی آسفالت بلوار 7 تیر که در ورودی شهر واقع شده از پروژه هایی است که به محض تامین اعتبار از محل اعتبارات استانی، آغاز و در مدت 3 ماه به اتمام خواهد رسید.

طرح "هر خانه یک کتاب" در سفیدسنگ اجرا شد

اجرای طرح هر خانه یک کتاب از سوی شهرداری سفیدسنگ و 95 درصد درآمد شهرداری سرخس از محل وصول عوارض تامین می شود اخبار سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی هستند.

شهردار سفیدسنگ از اجرای طرح هر خانه یک کتاب از سوی شهرداری خبر داد.

محمدرضا قدمیاری گفت: در راستای سیاست های ستاد دائمی بزرگداشت مقام شهید مرتضی مطهری و رهنمودهای امام جمعه فریمان با همکاری شورای شهر سفیدسنگ طرح اهدای هر خانه یک کتاب به اجرا درآمد.

وی افزود: این شهرداری در مرحله اول این طرح با صرف هزینه ای بالغ بر 10 میلیون ریال، هزار جلد از کتب اندیشمند بزرگ شهید مطهری را خریداری و درب منازل شهروندان سفیدسنگی اهدا کرد.

شهردار سفید سنگ با ابراز امیدواری از اینکه این طرح در دیگر شهرها نیز مورد توجه قرار بگیرد، بیان کرد: این اقدام فرهنگی با هدف آشنایی با دیدگاه های شهید مطهری به عنوان یکی از متفکران بزرگ انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ کتابخوانی صورت گرفته است.

95 درصد درآمد شهرداری سرخس از محل وصول عوارض تامین می شود

شهردار سرخس گفت: 95 درصد از درآمدهای داخلی این شهرداری از محل وصول عوارض خدمات شهری تامین می شود.

علیرضا اخوان گفت: هرچند این میزان بخش زیادی از درآمدهای شهرداری را شامل می شود ولی باید به منظور فرهنگ سازی برای پرداخت به موقع این عوارض در میان مردم برنامه ریزی کرد.

وی افزود: شهرداری برای جذب مشارکت مردمی در این زمینه اقدامات موثری از قبیل 10 درصد تخفیف جایزه خوش حسابی و ارائه قبض عوارض انجام داده است اما هنوز در این خصوص جا برای کار وجود دارد.

شهردار سرخس با بیان اینکه بودجه سال 91 این شهرداری 54 میلیارد ریال برآورد شده است، اظهار داشت: 15 درصد از این مبلغ از محل اعتبارات استانی و 85 درصد باقی مانده نیز از محل درآمدهای داخلی شهرداری تامین خواهد شد.