نباید گذاشت قبح منکرات از جامعه بیرون رود/برگزاری مراسم شب قدر در حسینیه و مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیر کاوه صبح امروز در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان مریوان افزود: نباید قبح منکراتی چون بد حجابی، رشوه گیری و شکستن سنت های دینی مذهبی در جامعه از بین رود و اعتبار خود را از دست دهد.

وی اظهار داشت: برای اجرای هر چه بیشتر و بهتر امر به معروف و نهی از منکر باید تشکل های دینی مردمی فعال شوند و فریضه امر به معروف و نهی از منکر همگانی شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان همچنین در بخشی از سخنان خود به ارائه گزارشی از عملکرد اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان در راستای امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و ادامه داد: راه اندازی غرفه عرضه محصولات فرهنگی در نمایشگاه بهاره، توزیع کتاب با موضوع مبارزه با نحله ها و فرقه های انحرافی، برگزاری مراسم عفاف و حجاب با حضور بیش از سیصد نفر از بانوان فرهیخته از جمله فعالیت های این اداره در طول سال جاری بود.

حجت الاسلام کاوه همچنین تأسیس چندین هیئت مذهبی، کانون های فرهنگی و خانه های قرآنی و برگزاری کلاس های آموزشی در سطح مساجد، کانون های فرهنگی تبلیغی را از مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان نام برد.

برگزاری مراسم شب قدر در حسینیه و مساجد سطح شهرستان مریوان

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری شب های قدر در حسینیه و مساجد سطح شهرستان مریوان خبر داد و افزود: انتظار می رود که این برنامه ها با حضور و مشارکت مردم برگزار شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان گفت: ماه مبارک رمضان ماه نزول برکات الهی، ماه رحمت و مغفرت است و این ماه ماه مهمانی خداوند است که همه ما به این مهمانی دعوت شده ایم.

حجت الاسلام کاوه با اشاره به اینکه در این ماه تمامی اعمال مسلمین روزه دار عبادت است، افزود: در این ماه درهای بهشت به روی تمامی مسلمین گشوده شده و آنها بهترین فرصت را برای نزدیکی هر چه بیشتر با خداوند متعال دارند.

وی عنوان کرد: ماه رمضان فرصتی مناسب برای تمرین گرسنگی و تشنگی است تا به وسیله آن فقرا و نیازمندان را درک کنیم و بهتر از همیشه با آنها همدلی کرده و آنها را یاری دهیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان همچنین افطار مستمندان و کمک های مالی به فقرا را از دیگر اقداماتی دانست که باید توسط مسلمانان مورد توجه قرار بگیرد و این ماه را ماه پالایش، تذکیه نفس، خودسازی و حسابرسی به اعمال خویش دانست.

حجت الاسلام کاوه یادآور شد: مراسم شب قدر از روز 21 ماه مبارک رمضان آغاز و تا 27 این ماه در محل حسینیه و مساجد سطح شهرستان برگزار می شود.

انتصاب رئیس تبلیغات اسلامی مریوان به عنوان مسئول ستاد احیا

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان طی مراسمی به عنوان مسئول ستاد احیاء این شهرستان منصوب شد.

در این مراسم که با حضور ماموستا شیرزادی امام جمعه این شهرستان و جمعی از مسئولان حضور داشتند، حجت الاسلام امیر کاوه به عنوان مسئول ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان معرفی شد.

در این مراسم امام جمعه شهرستان مریوان طی سخنانی از اقدامات صورت گرفته توسط اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان تقدیر به عمل آورد و از زحمات رئیس و پرسنل این اداره تقدیر و تشکر کرد.

ماموستا شیرزادی همچنین افزود: لزوم ترویج امر به معروف و نهی از منکر درگیر کردن خود مردم به این امر است که لازمه آن نیز دادن آموزش های لازم از طرف روحانیون و کسانی است که کاملا به مسائل دینی آگاه هستند.