  1. فرهنگ و ادب
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۷

پیکر گلابدره‌ای فردا تشییع می‌شود

پیکر گلابدره‌ای فردا تشییع می‌شود

پیکر سید محمود گلابدره‌ای 18 مرداد ساعت 11صبح از مقابل خانه هنرمندان تشییع و در قطعه نام آوران بهشت زهرا به خاک سپرده می‌شود.

علی خلیلی از دوستان نزدیک مرحوم سید محمود گلابدره‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان تشییع پیکر مرحوم سید محمود گلابدره‌ای گفت: من همچمنان در پزشک قانونی و در سالن تشریح در انتظار پایان انجام امور اداری و تحویلی پیکر وی هستم.

خلیلی افزود: روز گذشته به دلیل طولانی شدن تشریفات اداری که به خاطر نبودن خانواده وی بود، این مراحل به طول انجامید و امیدوارم که امروز پیکر وی را تحویل و به بهشت زهرا منتقل کنم تا فردا صبح تشییع شود.

وی همچنین گفت: هنوزعلت اصلی مرگ گلابدره‌ای از سوی پزشکی قانونی به ما اعلام نشده است اما بر اساس اطلاعی که از ستاد تشکیل شده در این زمنیه دارم پیکر وی فردا صبح ساعت 11 از خانه هنرمندان تشییع و در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده می‌شود.

سید محمود گلابدره یی که از نویسندگان پیشکسوت ادبیات داستانی 16مرداد در منزل خود از دنیا رفت.

کد مطلب 1667832

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