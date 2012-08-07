نخستین جلسه ستاد شورای هماهنگی روزجهانی قدس در البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، پیش از ظهر سه شنبه نخستین جلسه شورای هماهنگی روزجهانی قدس در سالن شهدای الغدیر فرمانداری کرج با حضور نمایندگانی از دستگاه های تبلیغات اسلامی، شهرداری کرج، سازمان اتوبوسرانی، جمعیت هلال احمر، آموزش و پرورش، بنیاد شهید، اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی، اصناف، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثار گران و کمیته امداد برگزار شد.

نخستین جلسه ستاد هماهنگی روز جهانی قدس دراستان البرز به ریاست حسین کاشانی پور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان هریک از دستگاه های اجرایی برنامه های خود را در خصوص هرچه باشکوه تر برگزار شدن روزجهانی قدس دراستان البرز مطرح کردند.

کاشانی پور دراین نشست تاکید کرد: مراسم راهپیمایی روزجهانی قدس دراستان البرز باید به نحوی برگزار شود تا درهر مکانی که نماز جمعه برپا می شود پایگاه های راهپیمایی نیز دایر باشد.

وی افزود: سازمان اتوبوسرانی نیز به فراخور جمعیت قابل توجه دراین روز با بالاترین ظرفیت لازم سرویس دهی به راهپیمایان روزجهانی قدس در استان البرز ارائه دهند.

کاشانی پور ضمن مهم شمردن نقش تبلیغات و اطلاع رسانی درسطح شهر گفت: سازمان شهرداری دراین خصوص نقش تاثیر گذاری خواهد داشت و با تبلیغات گسترده ای که از طریق تلویزیون های شهری و ... در سطح شهر انجام می دهد حضور پررنگ راهپیمایان را بازتاب خواهد داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز عنوان کرد: برگزاری میزگردها و همایش های ویژه روزجهانی قدس در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی در کنار سایر برنامه ها فرهنگی در سطح شهراز دیگر برنامه های این روز خاص خواهد بود.

کاشانی پور گفت: در این خصوص کمیته هایی نیز متشکل از نیروی مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانداری، نیروی انتظامی و... تشکیل می شود و هریک نیز براساس معیارهایی مشخص وظایف عمومی و دستگاهی خود را عهده دار خواهند بود.

در پایان این جلسه نیز مسیرتعیین شده برای راهپیمایی روزجهانی قدس مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به فراخور زمان اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.