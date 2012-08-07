آتش سوزی در کارخانه بازیافت پلاستیک مشهد مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،آتش سوزی و شعله ور شدن کارخانه بازیافت شهرداری مشهد در جاده قدیم نیشابور، با تلاش به‌ هنگام آتش نشانان در کمترین زمان ممکن و با کمترین خسارت مهار و خاموش شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: سوله ای ازکارخانه پلاستیک واقع در جاده قدیم نیشابور، طعمه حریق شد و ستاد فرماندهی آتش نشانی مشهد بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 9، 20 و 11 را به محل حادثه اعزام کرد.

حسن جعفری تصریح کرد: با حضور گروه امداد و نجات در محل حادثه مشخص شد در سوله بازیافت پلاستیک این کارخانه بر اثر اصابت مواد مذاب حاصل از جوشکاری بر روی مواد قابل اشتعال از جمله پلاستیک جات که بر روی نوار نقاله بوده این حریق ایجاد شده است.

برگزاری مراسم شب های قدر در بهشت رضا(ع)

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد از برگزاری مراسم شب های قدر در جوار گلزار شهدا آرامستان بهشت رضا(ع) خبرداد.

کمال الدین شاهچراغی گفت: این مراسم همچون سال های گذشته در شب های بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان از ساعت 21:30 در جوار گلزار شهدا این آرامستان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا و رهروان راه ولایت برگزار خواهد شد.

مشارکت 410 مدرسه در طرح درختکاری مشهد

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد از مشارکت بیش از 410 مدرسه و 51 مسجد در طرح درختکاری رایگان خبر داد.

احمدرضا سلامی اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح درختکاری از سال 89 تاکنون بیش از 410 مدرسه در این طرح شرکت داشته اند.

وی تصریح کرد: در همین راستا تاکنون 4 هزار و750 اصله درخت به صورت رایگان در این مدارس کاشته شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد گفت: در این طرح در کنار ارائه نهال رایگان برنامه های آموزشی مانند نحوه صحیح کاشت درخت نیز ارائه می شود.

70 درصد از ظرفیت مراکز معاینه فنی خودروها در مشهد خالی است

مدیرعامل سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری مشهد با بیان اینکه 70 درصد از ظرفیت مراکز معاینه فنی خودروها در مشهد خالی است از قانون5ساله شدن اخذ معاینه‌فنی خودروها انتقاد کرد.

مهدی امامی میبدی اظهارکرد: این قانون فاتحه معاینه‌فنی را خوانده و باید گفت به نحوی باعث حذف معاینه فنی خودروها شده‌است.

وی ادامه داد: در گذشته بیشتر خودروهایی که به مراکز معاینه‌فنی در مشهد مراجعه می‌کردند مربوط به وسایلی‌بود که تولید بعد از سال82بود، اما با اجرایی شدن قانون افزایش مدت‌زمان اخذ معاینه‌فنی به صورت علنی 40 الی50 درصد آمار مراجعات به مراکز معاینه ‌فنی کاهش یافت.

به گفته وی اکثریت خودروهایی که برای دریافت معاینه‌فنی به مراکز مراجعه می‌کنند به دلیل اجباری‌است که در کارشان وجود دارد.