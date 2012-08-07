مجوز 22 نشریه برای استان یزد صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات تعداد هشت دوهفته ‌نامه، هفت ماهنامه، یک دو ماهنامه، پنج فصلنامه و یک دو فصلنامه مجوز انتشار گرفتند.

در این جلسه تغییر وضعیت، صاحب امتیازی و مدیرمسوولی 39 نشریه دیگر نیز مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

همچنین در این جلسه با انتشار دو هفته‌ نامه " سرو کویر" به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی لیلا رضابالا، دو هفته‌ نامه "ورزش یزد" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمدحسین میرحسینی، دو هفته‌ نامه "برف" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی عبدالمجید معنوی، دو هفته ‌نامه "کاوش اندیشه‌ها" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدحسن کهدنارویی، دو هفته ‌نامه "امید و آگاهی" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مهدی کریمی زارچی، دو هفته‌ نامه "یزد آوا" به صاحب امتیازی شهرداری یزد موافقت شد.

در ادامه با ماهنامه "شهر کهن" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی ابوالقاسم عقیلی، ماهنامه "غزل" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محترم انتظاری، دو ماهنامه "گیتی گردی و هنر" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی امیررضا وزیری، فصلنامه تخصصی ‌"دنیای سرامیکی" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حمیدرضا کریمی زارچی، فصلنامه تخصصی "دنیای دام و طیور" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدرضا مفیدی، فصلنامه تخصصی "دانش و صنعت" به صاحب امتیازی شرکت تولیدی صنایع یزد پولیکا و مدیرمسئولی هایده سلیمانی، فصلنامه "چیدمان" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حمیدرضا صالحیه یزدی، فصلنامه "اتحاد کویر" به صاحب امتیازی کاظم فرهمند و مدیرمسئولی محمدرضا فرهمند، دوفصلنامه تخصصی "صبح سخن" به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اخوان دستمالچی و مدیرمسئولی حسین قافی موافقت شد.