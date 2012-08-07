به گزارش خبرنگار مهر، پرویز امینی شب گذشته در دومین همایش تجلیل از خبرنگاران که شب گذشته با حضور امام جمعه، فرماندار و دیگر مسئولان شهرستان، معاون مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان تهران و همسر و فرزند شهید صارمی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به روز خبرنگار و حضور مسئولان در همایش تجلیل از خبرنگاران شهریار، زمانی برای گلایه مندی و ابراز درخوستهای بحق خبرنگاران فراهم شده است که باید از این فرصت مغتنم به بهترین نحو ممکن استفاده کرد.

گله مندی خبرنگاران از نامهربانی برخی مدیران



وی ضمن قدردانی از مساعدت و همکاری مثبت اکثریت مسئولان شهرستان، عنوان کرد: متاسفانه برخی از مدیران و مسئولان با خبرنگاران برخورد ناشایست دارند و حاضر به پاسخگویی به سوالات اصحاب رسانه نیستند، خبرنگاران با مراجعه به ادارات حق مصاحبه با مدیران ومسئولان را دارند اما با برخورد ناشایست برخی مدیران روبرو می شوند.

امینی خواستار برخورد با مدیران خاموش شد و گفت: باید به دانبال راهکاری عملی برای برخورد با مدیران خاموش بود چراکه این مسئله تاثیر بسیار نامطلوبی بر کیفیت کار خبرنگاران دارد.

عدم فعالیت برخی روابط عمومی ها خبرنگاران را با چالش مواجه می کند



این مسئول افزود: مدیران باید با برگزاری نشستهای مطبوعاتی به اطلاع رسانی صحیح و شفاف بپردازند که روابط عمومی ها در این زمینه نقش اساسی دارند، در شهرستان شهریار روابط عمومی بسیاری از ادارات فعال هستند اما عدم فعالیت برخی روابط عمومی ها موجب رنجش خاطر و آزردگی خبرنگاران شده است.

نائب رئیس شورای مطبوعات عنوان کرد: در خصوص امینت خبرنگاران بویژه خبرنگاران خانم نیز باید تمهیدات اساسی اندیشیده شود تا این قشر نیز بیش از گذشته به فعالیتهای حرفه ای خود ادامه دهند.