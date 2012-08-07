نقش رژیم صهیونیستی در حادثه سینا

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه عربی پرس در مطلبی با عنوان "آیا موساد حمله به سربازان مصری را طراحی کرده است تا شرایط را برای اصلاح معاهده کمپ دیوید فراهم آورد" نوشته است: حمله اخیر به صحرای سینا علامتهای سئوال فراوانی را درباره عامل اجرای آن مطرح کرده است.

این پایگاه بیان کرد: سئوال اساسی اینجاست که هدف عاملان این حمله چه بوده است؟ در این باره تحلیلهای فراوانی صورت گرفته است که مهمترین آن احتمال دخالت موساد اسرائیل در این حمله با توجه به تمایل این رژیم برای اصلاح توافقنامه کمپ دیوید است.

اسرائیل پس از فروپاشی رژیم حسنی مبارک در مصر از بابت مرز مصر احساس نگرانی می کند و "یوآف مردخای" سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که اسرائیلی ها از حادثه اطلاع داشته اند.

وی آنها را افراد مسلح عضو جهاد جهانی که مقر آن در سینا است دانسته و این منطقه را زادگاه تروریسم جهانی دانسته بود.

این پایگاه بیان کرد: آیا هدف این مسئول رژیم صهیونیستی این بوده است که ضعف نظارتی مصر بر مرزها را نشان دهد و اینکه باید توافق نامه جدیدی شکل گیرد.

پایگاه مذکور می افزاید: هدف اسرائیل از اتهام علیه گروههای اسلامی چیست؟ آیا هدف این است که اسرائیل می خواهد شرایط را برای اصلاح کمپ دیوید فراهم آورد؟ لازم به یاد آوری است که قبلا اخباری از تمایل اسرائیل برای احیای سیطره اش بر سینا و احداث پایگاه مخابره شده بود.

این پایگاه همچنین به دستور رژیم صهیونیستی به اتباع خود برای ترک فوری سینا که چند روز قبل صادر شده بود اشاره کرده است.

پایگاه مذکور همچنین به نقل از سامیه هاریس عضو سازمان دموکراسی مصر در واشنگتن گفت: معاهده کمپ دیوید برای مصر مناسب نیست، زیرا امنیت مصر را مخدوش کرده است آیا هدف هاریس مصر است یا هدف حمایت امنیت مرزهای اسرائیل به شکل غیر مستقیم است.