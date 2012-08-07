حمید شاندیزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلی که گفته میشد بین او و مدیران فرشآراست، اظهار داشت: رابطه من با فرشآرا کاملا قطع شده و مشکلاتی هم که بینمان بوده حل شده است و دلیلی نمیبینم که بخواهم دربارهاش صحبت کنم.
وی با بیان اینکه نمیخواهم با مصاحبههایم تیم را تخریب کنم، افزود: به نظر من مردم و فوتسالدوستان بهترین قاضی درباره ماجراهای من و فرشآرا هستند، این که من بگویم مقصر نبودم و یا فرشآراییها مقصر بودند دردی را دوا نمیکند.
سرمربی سابق تیم فوتسال علم و ادب اضافه کرد: اگر جلسهای بگذارند و از کارشناسان دعوت کنند تا بحث کارشناسی و تبادل نظر انجام شود، من هم نظر خودم را میگویم، در غیر این صورت درباره فوتسال این شهر که فرشآرا هم جزیی از آن است، حرفی نمیزنم.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات جام رمضان بیان کرد: من اعتقاد دارم فوتسال مشهد و حتی کشور از جام رمضان شروع میشود و حضور در این جام برای هیچکس کسر شأن نیست، همه میدانند که از همین رقابتهاست که بازیکنان با استعداد پیدا میشوند و بالا میروند.
شاندیزی در پاسخ به این سوال که بحث مالی چقدر در حضور او در سالن بهشتی موثر بوده است، اذعان داشت: جام رمضان علاوه بر اینکه زمینهساز استعدادیابی است، یک منبع درآمد برای بازیکنان است و حضور من هم در این مسابقات بیربط با این موضوع نیست.
