19 پایگاه انتخاب رشته در کردستان راه اندازی شد

خسرو ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز ایام انتخاب رشته کنکور سراسری در استان کردستان همزمان با دیگر نقاط کشور، اظهار داشت: این پایگاه ها تا پایان 23 مرداد ماه سال جاری به متقاضیان استان خدمات رسانی می کنند.

وی افزود: دانش آموزان دارای کارنامه مجاز به انتخاب رشته در صورت مراجعه به این پایگاه ها می توانند از خدمات مشاوره ای و انتخاب رشته کامپیوتری پایگاه های انتخاب رشته محل سکونت خود استفاده کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: این اقدام در راستای ارائه خدمات مشاوره ای به پذیرفته شدگان مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری توسط مشاوران مجرب انجام می شود.

ساکی یادآور شد: انتظار می رود با این مشاوره ها آمار قبول شدگان در مرحله دوم کنکور سراسری متناسب با قبول شدگان مرحله اول باشد.

وی با اشاره به ارتقاء سطح علمی دانش آموزان کردستانی ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته طی چند دوره اخیر شاهد درخشش دانش آموزان استان در عرصه های مهم کشوری و ملی بوده ایم.