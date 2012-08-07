چالشهای پیش روی تونس پس از انقلاب/ تلاش مخالفان برای گسترش هرج و مرج

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در مطلبی به قلم "فادی ایادی"Fathi Ayadi

از نمایندگان مجلس موسسان تونس و عضو حزب اسلامگرای النهضه نوشت : زمانی که ما امروز به تونس پس از انقلاب می نگریم، گرایشهای سیاسی کاملا متفاوتی نسبت به قبل را می بینیم. یک مسئله اما آشکار است که این انقلاب مناسبات سابق را در هم شکسته و بر روی یک فرهنگ سیاسی جدید راههای تازه ای گشوده است. بعد از این زلزله شدید حالا برقراری پایداری در تونس اولویت دارد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: تونس جدید با توجه به یک سری طرحهای کلی قابل شناسایی بوده و انقلاب هنوز با مخالفان خود رو در روست. گهگاهی مخالفان انقلاب از حق اعتراضات برای خواسته های مشروع سوءاستفاده کرده برای اینکه در جامعه آشوب به پا کنند و دلسردیهای اجتماعی را شدت بخشند و خلاصه آنها می خواهند این احساس را در جامعه گسترش دهند که ثبات و پایداری در معرض تهدید قرار دارد.

"دی سایت" در ادامه این مطلب نوشت: بدون شک این انقلاب پویایی و تحرک خود را دارد و برخی از چیزهایی که در جاهای دیگر رخ می دهد همچنین به راحتی می تواند درباره این انقلاب هم اتفاق بیفتد.

نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح می کند که آیا انقلاب تونس می تواند اهداف خود را محقق کرده و به سیستم استبداد و فساد پایان دهد و یک نظم قانونی و بجا که از شرف تونسی ها دفاع کند را برقرار کند، این مسئله چالش اساسی انقلاب در این مرحله است.

در ادامه آمده است : نخبگان سیاسی این کشور تا به حال موفق شده اند این انقلاب را در مسیر دگرگونی دموکراتیک پیش ببرند،انتخابات منصفانه و آزاد در تونس برگزار شد که سازمانهای مختلف بر مشروعیت آن صحه گذاشتند. روی یک قانون اساسی جدید هم کار شده است که حسرت مردم تونس برای آزادی،عدالت ،شرف و دموکراسی را در نظر می گیرد. البته برای اینکه پروژه دموکراسی به موفقیت بینجامد باید سریعا سه شرط اساسی در نظر گرفته شود.

اول اینکه دموکراسی نباید تنها به عنوان یک راه حل در نظر گرفته شود، بلکه باید به یک فرهنگ سیاسی تبدیل شود که در باطن احزاب نفوذ کرده و به عنوان مکانیسم رقابتهای سیاسی و ابزار تغییر قدرت در نظر گرفته شود. در این مرحله ما همچنین به یک فرهنگ توافق نیاز داریم. ما باید روی یک نوع قرارداد سیاسی توافق کنیم که پروژه دگرگونی دموکراسی را به غیر قابل برگشت تبدیل کند. برخی از احزاب سیاسی تونس هنوز در گشتن به دنبال راه دموکراسی روحیات مقاومت علیه رژیم استبداد و زورگویی را ندارند. چنین احزابی آینده خود را بیشتر در اپوزیسیون دموکرات می بینند.

دوم اینکه ما باید خود را در برابر چالشهایی قرار دهیم که با آنها در رویارویی با مخالفان انقلاب روبرو می شویم. در این راستا به ویژه یک اصلاح سیستم مدیریت و مبارزه هدفمند با فساد ضروری است و اینکه وحدت ملی تنها از راه گفتگو می تواند تضمین شود. عمدتا برای همه تصمیم گیریها باید موفقیت انقلاب و نه ایدئولوژیهای دیگر در نظر گرفته شود.

سوم اینکه انقلابیون تقاضا داشتند که پیشرفت کشورشان به راه خود ادامه داده و جایگاههای کاری ایجاد شود. تونس بعد از انقلاب با مسئله گسترش فقر و بیکاری روزافزون روبروست. عاقبت این امر این است که دلسردیهای اجتماعی افزایش پیدا کرده و تقاضاهای عجولانه که به قیمت از بین رفتن همبستگی تمام می شود، بلند شود. همبستگی در اینجا بدین مفهوم است که نیازهای اجتماعی را به ترتیب برآورده کنیم.ابتدا مبارزه با بیکاری و بعد افزایش دستمزدها. جبران کردن گذشته نمی تواند به سرعت آنگونه که برخی انتظار دارند در پیش گرفته شود.زمان بخشی از راه حل است.