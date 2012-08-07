پیشرفت استان مرهون تلاش رسانه ها است/ ضرورت زمان شناسی خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با گرامی داشت یاد و خاطره شهید صارمی اظهار داشت: شهید صارمی انسانی مومن، با شهامت و شجاع بود.

وی با بیان اینکه شهید صارمی با بصیرت کامل در وادی خبرنگاری ایفای نقش کرد، بیان داشت: شهید صارمی پرچمدار ایستادگی در برابر دو تفکر غلط تحجر و تملق بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه تملق گویی در بیان و قلم شهید صارمی به هیچ عنوان وجود نداشت، یادآور شد: این در حالیست که تهجر و تملق دو آفت بزرگ در دین اسلام و جامعه محسوب می شود.

یک خبرنگار باید هر روز یک مطلب جدید را ارائه دهد

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر زمان شناسی خبرنگاران بیان داشت: یک خبرنگار باید هر روز یک رسالت جدید و مطلب جدید را ارائه دهد.

وی با تاکید بر اینکه خبرنگاران باید همواره یک تحلیل نو به جامعه عرضه کنند، تصریح کرد: خبرنگار باید به جامعه حیات بخشیده و زمینه پویایی و زنده بودن جامعه را فراهم آورد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه قلم و بیان خبرنگار دو نعمت بسیار بزرگ برای او محسوب می شود، یادآور شد: این در حالی است که خداوند متعال نیز در قرآن به قلم سوگند یاد کرده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه این دو نعمت سمبل تفکر، بصیرت، آگاهی و اندیشه هستند، تصریح کرد: این دو نعمت خرد ورزی، تفکر و اندیشه برای بشریت به ارمغان می آورد.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمن به جنگ رسانه ای روی آورده است، ادامه داد: امروز اسلحه دشمن رسانه است چرا که دیگر حمله نظامی، بمب گذاری، ترور، تحریم و ... علیه ایران اسلامی با شکست مواجه شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امروز دشمنان در رسانه های خود اقدام به واقعیت سازی و واقعیت نمایی می کند، افزود: امروز دشمنان اقدام به انتشار اخباری می کند که از اساس و پایه دروغ است.

انتقال فرهنگ و هویت ملی ایران یکی از مهمترین وظایف خبرنگاران

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چند نکته محوری که خبرنگاران و رسانه های استان باید مدنظر قرار دهند، گفت: انتقال فرهنگ و هویت ملی ایران یکی از مهمترین وظایف خبرنگاران محسوب می شود.

وی با بیان اینکه هویت ملی ایران ریشه در اعماق وجود ما دارد، بیان داشت: این در حالی است که امروز دشمنان ما می خواهند این هویت را از ما بگیرند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه ایران اسلامی دارای تاریخ کهن است، عنوان کرد: ایران اسلامی همواره سربلند بوده ومکتب شیعه را با جان و دل پذیرفته است.

هجمه های رسانه ای دشمن برای سلب وحدت، انسجام و اعتماد عمومی از جامعه است

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با تاکید بر تقویت اعتماد عمومی، وحدت و انسجام توسط رسانه ها و خبرنگاران بیان داشت: امروز هجمه های رسانه ای دشمن برای این است که وحدت، انسجام و اعتماد عمومی را از جامعه ما سلب کنند.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع وظیفه بسیار سنگینی به دوش خبرنگاران گذاشته است، تصریح کرد: مبادا خبرنگاران به گونه ای کار کنند که اعتماد، وحدت و انسجام مردم از بین برود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر دوری از تفرقه و منیت در خبرنگاران بیان داشت: پیشرفت، رویش و تحول در استان در وحدت و انسجام است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر عرضه راه های ایجاد وحدت و انسجام توسط خبرنگاران به جامعه یادآور شد: در این صورت است که ما شاهد پیشرفت استان خواهیم بود.

افزایش معرفت، آگاهی و بصیرت در میان مردم رسالت خبرنگار است

وی افزایش معرفت، آگاهی و بصیرت را در میان مردم یکی دیگر از وظایف مهم خبرنگاران برشمرد و گفت: خوشبختانه امروز خبرنگاران استان لرستان با پیگیری مشکلات و موانع نشان داده اند که خبرنگارانی با بصیرت، زمان شناس و موقعیت شناس هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین خطاب به مسئولان استان لرستان تصریح کرد: مسئولان باید قابلیت ها و ظرفیتهای رسانه ای استان را افزایش دهند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه متاسفانه برخی مدیران شخصیت خبرنگاران را خدشه دار می کنند، بیان داشت: این در حالیست که برخی مدیران بیشتر به مسائل مالی در این زمینه می پردازند.

خبرنگاران سهم بزرگی در پیشرفت و توسعه استان لرستان دارند

وی با بیان اینکه خبرنگاران سهم بزرگی در پیشرفت و توسعه استان لرستان دارند یادآور شد: کسی نمی تواند انکار کند که پیشرفت استان مرهون تلاش خبرنگاران است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه جایگاه خبرنگاران جایگاه بسیار خطیری است، افزود: نگاه مسئولان به خبرنگار باید یک نگاه الهی باشد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ضرورت بالا بردن ظرفیت رسانه ها در استان لرستان یادآور شد: این امر باید از نظر کیفی و کمی مدنظر مسئولان قرار گیرد.

وی همچنین با تاکید بر بیان موفقیت ها و توانمندی های استان لرستان توسط خبرنگاران تصریح کرد: خبرنگاران استان باید توانمندی های استان را بیان کنند تا زمینه شکوفایی بیشتر لرستان نیز در زمینه های مختلف فراهم آید.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه خوشبختانه رسانه های استان در کنار زبان نقد و انتقاد راه حل ها را نیز ارائه می دهند، عنوان کرد: به طور حتم نقد منصفانه زمینه پیشرفت و تعالی استان را فراهم می آورد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه خبرنگاران لرستان به دور از حب و بغض شخصی خود مشکلات استان را مطرح می کنند، تصریح کرد: مسئولان نیز باید انتقادات را با جان و دل پذیرا باشند.

وی یادآور شد: به طور حتم تعامل و همدلی رسانه ها و مسئولان در استان زمینه امید و عزت لرستان همواره فراهم خواهد آمد.