برگزاری کنفرانس منطقه ای انفورماتیک پزشکی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر ، صادق ملکی آوارسین پیش از ظهر امروز سه شنبه با اعلام این خبر گفت : در این کنفرانس محورهای زیادی مورد بحث قرار خواهند گرفت که از آن میان می توان به پرونده الکترونیک سلامت، سیستم های پزشکی از راه دور، آموزش الکترونیکی درنظام سلامت، داده کاوی و اکتشاف درنظام سلامت، استانداردها و امنیت درنظام سلامت، کاربردهای واقعیت مجازی در نظام سلامت، فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام سلامت و شبکه های الکترونیکی بهداشتی، درمانی اشاره کرد.



وی گفت: افرادی که تمایل به ارسال مقاله به این کنفرانس هستند آثار خود را تا اول مهرماه سال جاری به نشانی دبیرخانه ارسال کنند که زمان داوری آثار 25 مهر ماه سال جاری است.



ملکی افزود: علاقمندان به شرکت دراین کنفرانس می توانند به سایت www.conference.iaut.ac.ir مراجعه کرده یا با پست الکترونیکی medinfo.iaut@yahoo.com یا با شماره 3396167-0411 تماس بگیرند.

