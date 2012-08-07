مهدی چقایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نسبت جنسیتی موجب تعادل در جامعه می شود گفت: در حالت طبیعی نسبت جنسیتی در ازای هر 100 دختر 105 پسر است و این نسبت در حال حاضر در استان مرکزی در ازای هر 100 دختر 103 پسر که البته این وضعیت در روستاها 100 به 101 است.



وی گفت: کاهش نسبت جنسیتی کاهش مردان را به همراه دارد، با توجه به اینکه تعداد مرگ و میر در مردان بالاتر است با ادامه این روند ترکیب تعادل در جامعه بهم ریخته و جامعه با مشکل روبرو خواهد شد.



چقایی اضافه کرد: کاهش سرعت رشد جمعیت در کشور بالا رفته و به همان نسبت در استان مرکزی این تغییرات قابل مشاهده است.



وی با بیان اینکه استان مرکزی با رشد کاهنده جمعیت مواجهه است اظهار داشت: طبق آمار جمعیت استان مرکزی در حال حاضریک میلیون و 413 هزار و 559 نفر است که بر اساس پیش بینی ها در سال 1400 این جمعیت به یک میلیون و 543 هزار و 324 نفر خواهد رسید.



چقایی گفت: ادامه این روند موجب می شود کشور به سمت میانسالی برود و پیری و کاهش جمعیت موجب کاهش افراد فعال جامعه از جمله نخبگان، مخترعین و حتی در بحث اقتصاد نیز موثر است.



وی افزود: کاهش جمعیت علت های مختلفی دارد، بالا رفتن سن ازدواج، کاهش بعد خانواده(تعداد فرزندان) مشکلات معیشتی، ادامه تحصیل و سختگیری در ازدواج به این امر دامن می زند.

کسب رتبه اول کشوری در ثبت احوال استان

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از کسب رتبه اول کشوری در ثبت احوال استان خبر داد و گفت: در سه ماهه اول سال جاری تمام فعالیت های اداره ثبت احوال استان مرکزی، رتبه اول کشوری را کسب کرده و طبق اعلام سازمان ثبت احوال کشور استان مرکزی استان برتر در عملکرد شناخته شده است.

وی گفت: از سال 89 ثبت احوال استان مرکزی برنامه ها و اهداف کلی را برای اداره کل ترسیم کرده است.

وی افزود: این برنامه ها هر ساله در دو مجلد تحت عنوان تفاهم نامه بین شهرستان ها و ادره کل مطرح و برنامه های راهبردی جهت ارتقا خدمات در آن ها تبیین شده است.