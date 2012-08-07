عضویت 20 هزار کودک کانون/16 مرکز در کردستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا شیخی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: بیشترین اعضای کانون را دختران تشکیل می دهند و تنها 9 هزار نفر پسر عضو کانون پرورش فکری کودکان هستند.

وی با بیان اینکه کیفیت فعالیت ها و برنامه های انجام شده در کانون زیاد است، افزود: افزایش سه درصدی تمدید مدت زمان حضور اعضا و رسیدن آمار 800 نفری به دو هزار و 300 نفر مهری بر تائید این ادعا است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان کردستان عنوان کرد: 16 مرکز کانون ثابت و دو کتابخانه سیار در سطح استان دائر است و تا پایان سال چهار مرکز ثابت و دو مرکز کتابخانه سیار به مراکز فرهنگی استان کردستان در شهرستان ها اضافه می شود.

شیخی اظهار داشت: ساختمان کانون زبان تحت نظر کانون فرهنگی نیز تا پایان سال جاری احداث و از حضور مربیان زبان بین المللی برای تدریس نیز در این مرکز استفاده می شود.

وی بیان کرد: سیاست اصلی کانون افزایش و ترویج فرهنگ کتاب و شعرخوانی در بین اعضا است و در حال حاضر در بین اعضا کتاب رمان بیشترین میزان مطالعه را دارد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان اظهار داشت: برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای و حضور دو مربی در جشنواره بین المللی قصه گویی، عضو برتر کمیته دهه فجر در بخش کودکان، ارسال سی دی 80 فیلم برای کودکان، مجری جشنواره دهه فرهنگ رضوی، منتخب جشنواره سیمرغ به منظور مکتوب کردن قصه های بومی و محلی، چاپ کتاب عطر حضور و برگزاری جشنواره خوشه های خورشید مهمترین برنامه های برگزار شده فرهنگی و هنری در کانون کودکان در سال 90 بوده است.

شیخی با اشاره به اینکه مربیان فعال در کانون براساس توان و مهارت خود استخدام می شوند، افزود: 70 مربی فعال در مراکز و کانون های کودکان براساس مهارت، تخصص و رشته دانشگاهی مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به واگذاری اهداف سیمرغ به کانون کودکان بیان کرد: مربیان این کانون در مکتوب کردن ادبیات و داستان بومی و فلکلور و بازی های بومی و محلی به منظور زنده نگه داشتن اداب و رسوم گذشتگان و انتقال به آیندگان نزدیک به 40 کتاب مکتوب شده است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با بیان اینکه سرانه کتاب خوانی استان کم است، اعلام کرد: تلاش مربیان در کانون های پرورشی افزایش سرانه کتابخوانی در بین اعضای کودک و رساندن سرانه کشوری به حد متعادل است.

شیخی ترویج فرهنگ کتابخوانی را لازم دانست و بیان کرد: آشنا کردن کودکان با نوشتن خلاق مهمترین هدف ادبی کانون واعضای ان است.

وی در پایان اعلام کرد: کشف و تقویت استعداد کودکان، افزایش فعالیت نجوم، رباتیک و موسیقی مهمترین کارهای انجام شده به برنامه های کانون بوده است.