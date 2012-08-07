تجلیل از خبرنگاران نباید تنها به یک روز در سال محدود شود

سعید حسینی در گفتگو با خبرنگارمهر با تبریک فرا رسیدن روز خبرنگار، اظهار داشت: در تقویم رسمی ایران اسلامی روزی به نام خبرنگاران ثبت شده است که این نشان از اهمیت ویژه فعالیت این قشر در اطلاع رسانی و تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.

وی عنوان کرد: اندیشه خبرنگاران اگر ریشه در تدین وتعهد داشته باشد، جلوه ای ماندگار و تحول آفرین خواهد داشت همچنانکه در طول تاریخ خبرنگاران با قلم بی جان خود، نوشته هایی را بر کاغذ رقم زدند که باعث پیشرفتها، انقلابها و بیداری های متعددی شده است.

این مسئول قلم خبرنگاران را منشا هدایت و آگاهی دانست و گفت: در اهمیت قلم خبرنگاران همین بس که خداوند متعال در قرآن کریم سوره ای را به این نام نازل فرموده اند که این مسئله نشان از ویژگی هدایتگری و اندیشه پروری قلم دارد وخبرنگاران باید در این عرصه حساس بسیار ذکاوت و درایت بسیار قدم بردارند.

شهردار شهریار بر لزوم تعامل و همکاری مدیران و سازمانها با خبرنگاران تاکید کرد و ادامه داد: مدیران باید با خبرنگاران همکاری کنند و با برگزاری نشستهای مداوم و مستمر، به اطلاع رسانی دقیق و شفاف کمک کنند چراکه مسیر حرکت خبرنگاران صادق و انقلابی ایران اسلامی در جهت تحقق اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

حسینی تاکید کرد: تجلیل از خبرنگاران نباید به یک روز محدود شود و باید با فرهنگ سازی در شهروندان و همچنین مدیران و مسئولان شهری، شان و منزلت واقعی این قشر را ارج نهاد.