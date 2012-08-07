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۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۵۹

عابدی عنوان کرد:

مصرف قرصهای ضدبارداری برای تاخیر در عادت ماهانه خطرناک است

مصرف قرصهای ضدبارداری برای تاخیر در عادت ماهانه خطرناک است

یاسوج - خبرگزاری مهر: پزشک داروساز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: مصرف قرصهای ضدبارداری برای تاخیر در عادت ماهانه در ماه مبارک رمضان، به دلیل کاهش مقدار آب موجود در خون فرد، می تواند باعث لخته شدن خون در مغز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعقیل عابدی افزود: می توان در هنگام مصرف قرص های ضدبارداری، با مصرف بیشتر مایعات، این خطر را کاهش داد.

وی بیان کرد: علاوه بر روزه داری، نوشیدن آب کم و یا فعالیت زیاد که دفع بیشتر آب بدن را به همراه دارد، زمینه ساز خطر لخته شدن خون در مغز است.

عابدی عنوان کرد: بیمارانی که نیاز به استفاده بیش از دو بار دارو در طول روز دارند، می توانند پس از مشورت با پزشک معالج، داروی خود را با داروهایی با تاثیر طولانی مدت و یا اشکال غیرخوراکی جایگزین کنند.

بیماران کلیوی تنها با نظر پزشک دوز دارو را تغییر دهند

این پزشک داروساز با بیان اینکه در برخی بیماریها تغییر خودسرانه دوز داروها عوارض بسیار خطرناکی را به همراه دارد، تاکید کرد: مبتلایان به بیماری های کلیوی، دیابت، آسم، انسداد ریه، صرع، قلب و عروق، اختلالات انعقادی، بالا بودن چربی و فشارخون، بیماری های روانی و هم چنین غدد درون ریز، از جمله افرادی هستند که لازم است تنها با نظر پزشک دوز داروی خود را تغییر دهند.

وی گفت: آنتی بیوتیک ها جزء داروهایی هستند که که امکان تغییر زمان مصرف آن ها وجود ندارد و می توان پس از مشورت با پزشک معالج، آنتی بیوتیکی انتخاب کرد که با برنامه روزه داری تداخل پیدا نکند.

کد مطلب 1667967

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