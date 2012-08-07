تعهد اشتغال شهرستان جاجرم در سال جاری 1650 نفر است

محمودرضا ایمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری سهمیه ایجاد اشتغال در این شهرستان یکهزار و 659 نفر تعیین شده و 27 دستگاه اجرایی شهرستان نیز عهده دار تحقق این تعداد هستند.

وی افزود: البته پیش از این، سهمیه اشتغالزایی شهرستان جاجرم بیش از این میزان تعیین شده بود اما با توجه به شرایط موجود این میزان به هزار و 659 نفر تقلیل یافت.

ایمانپور با بیان اینکه این تعهدات بدون احتساب فرصت‌های شغلی بخش مسکن است، اظهار داشت: برنامه ریزیهای لازم برای تحقق این تعداد اشتغال در شهرستان جاجرم صورت گرفته و در حال حاضر جلسات کارگروه های اشتغال شهرستان به صورت منظم برگزار می‌شود.

وی با اعلام اینکه تاکنون نیز 120 فرصت شغلی ایجاد شده در این شهرستان در سامانه ثبت شده، عنوان کرد: فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط دستگاه‌های عضو کارگروه اشتغال شهرستان در سامانه «رصد» ثبت می‌شوند.

فرماندار شهرستان جاجرم در مورد عملکرد کارگروه اشتغال در سال گذشته در این شهرستان عنوان کرد: سهیمه ایجاد اشتغال شهرستان جاجرم در سال گذشته بدون احتساب بخش مسکن هزار و 664 نفر بود که در پایان سال برای 2 هزار و 143 نفر اشتغال ایجاد شد.

محمودرضا ایمانپور تصریح کرد: بر این اساس در سال گذشته این شهرستان 128 درصد از تعهد اشتغال خود را انجام داد.

وی افزود: در سال جاری نیز با احداث بنگاه‌های اقتصادی زودبازده، افزایش فعالیت در بخش کشاورزی، اجرای طرح‌های صنایع دستی و ... در این شهرستان، تعهد ایجاد اشتغال شهرستان جاجرم به طور کامل اجرا می‌شود.