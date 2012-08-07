  1. استانها
  2. مرکزی
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

احمری:

آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تجهیز شد

آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تجهیز شد

اراک – خبرگزاری مهر: مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی از تجهیز آزمایشگاه مرکزی این شرکت خبر داد و گفت: با تجهیز این آزمایشگاه توانمندی های اندازه گیری ریز آلاینده های آلی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر مهندس احمری با اشاره به فعالیت های اخیر این دفتر در راستای تجهیز آزمایشگاه ها و فرآیندهای مربوطه افزود: با تجهیز این آزمایشگاه و بهبود فرایندهای این دفتر از جمله قابلیت اندازه گیری فلزات سنگین و ریز آلاینده های آلی مطابق استاندارد ملی ایران  در سال جاری فراهم شده است.

وی در ادامه افزود: در این راستا ازمایشگاه مرکزی شرکت در سالجاری قابلیت و توانایی اندازه گیری ریز آلاینده های آلی در بخش آب و فلزات سنگین را بدست آورده که این امرموجب ارتقاء فرایند کنترل کیفیت در تصفیه خانه های فاضلاب و افزایش کیفیت پساب خروجی حاصل از آن شده است.

مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی عنوان کرد: با تجهیز این آزمایشگاه، دفتر کنترل و کیفیت  این شرکت قادر خواهد بود علاوه بر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی شامل آنیونها و کاتیون های آب و فاضلاب، فاکتورهای ریز آلاینده شامل سموم، فلزات سنگین و پارامترهای بیولوژیک و میکروبی را نیز اندازه گیری نماید.

احمری با اشاره به ارتقای بهداشت و کیفیت آب شرب شهرهای استان مرکزی اظهار داشت: در این راستا نمونه برداری از چاه ها، قنوات، چشمه ها، مخازن،شبکه های توزیع آب وتصفیه خانه های آب و فاضلاب به طور مستمر به منظور تضمین کیفیت و نظارت بر آب شرب استان مرکزی انجام می شود و هم اکنون مطلوبیت آب شرب شهری به لحاظ میکروبی در شبکه توزیع آب شهرهای استان100 درصد است.

کد مطلب 1667971

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها