آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تجهیز شد

به گزارش خبرگزاری مهر مهندس احمری با اشاره به فعالیت های اخیر این دفتر در راستای تجهیز آزمایشگاه ها و فرآیندهای مربوطه افزود: با تجهیز این آزمایشگاه و بهبود فرایندهای این دفتر از جمله قابلیت اندازه گیری فلزات سنگین و ریز آلاینده های آلی مطابق استاندارد ملی ایران در سال جاری فراهم شده است.

وی در ادامه افزود: در این راستا ازمایشگاه مرکزی شرکت در سالجاری قابلیت و توانایی اندازه گیری ریز آلاینده های آلی در بخش آب و فلزات سنگین را بدست آورده که این امرموجب ارتقاء فرایند کنترل کیفیت در تصفیه خانه های فاضلاب و افزایش کیفیت پساب خروجی حاصل از آن شده است.

مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی عنوان کرد: با تجهیز این آزمایشگاه، دفتر کنترل و کیفیت این شرکت قادر خواهد بود علاوه بر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی شامل آنیونها و کاتیون های آب و فاضلاب، فاکتورهای ریز آلاینده شامل سموم، فلزات سنگین و پارامترهای بیولوژیک و میکروبی را نیز اندازه گیری نماید.

احمری با اشاره به ارتقای بهداشت و کیفیت آب شرب شهرهای استان مرکزی اظهار داشت: در این راستا نمونه برداری از چاه ها، قنوات، چشمه ها، مخازن،شبکه های توزیع آب وتصفیه خانه های آب و فاضلاب به طور مستمر به منظور تضمین کیفیت و نظارت بر آب شرب استان مرکزی انجام می شود و هم اکنون مطلوبیت آب شرب شهری به لحاظ میکروبی در شبکه توزیع آب شهرهای استان100 درصد است.