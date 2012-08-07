کمیته روانشناسی ورزشی در کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق غلامپور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با فعالیت این کمیته هیئتها و تیمهای ورزشی از خدمات روان شناسی برخوردار شده و هنگام اعزام تیم های ورزشی به مسابقات برون استانی، روان شناس متخصصی برای ارائه خدمات روان شناسی، ورزشکاران اعزامی را همراهی می کند.

وی با بیان اینکه خلاء روانشناسی ورزشی در ورزش استان کاملا مشهود است، بیان داشت: با تلاش این کمیته، مقوله روانشناسی در ورزش در استان نهادینه می شود و در آینده شاهد تاثیر روانشناسی در ورزش استان خواهیم بود.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان عنوان کرد: استعدادیابی، آموزش موثر، ارتباط متقابل، افزایش مهارت های روانی، کنترل آسیب های حین و بعد از رقابت و نیز بررسی وضعیت سلامت روان ورزشکاران از جمله خدماتی است که روان شناسی ورزش به ورزشکاران ارائه می دهد.

وی همچنین از توزیع پنج نسخه از کتاب "ورزش، درمان بیماریها" نوشته دکتر "پورکاظمی" در بین هیئتهای ورزشی خبر داد و گفت: سرفصلهای مهم این کتاب اثرات مفید ورزش در درمان سکته های قلبی و مغزی و بیماریهای دیگر، تغذیه ورزشی، دوپینگ در ایران و جهان، مکمل های مجاز و غیرمجاز و مواد مخدر است.

غلامپور با اشاره به اهمیت و نقش مهم ورزش در سلامت زندگی انسان، بیان کرد: جامعه ای که ورزش در آن جاری است امید به زندگی در آن روز به روز بیشتر می شود.

وی عنوان کرد: ورزش اهمیت و جایگاه بسیار مهمی در زندگی انسانها دارد و بر همین اساس مقوله ورزش و تربیت بدنی جزء بسیار مهم نظام تعلیم و تربیت به شمار می رود.