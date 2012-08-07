خراسان شمالی در اجرای پروژه مهر ماندگار 3 میلیارد تومان سهم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانیال نقویان با بیان این مطلب گفت: اغلب این پروژه‌ها زودبازده، کوچک و عام المنفعه است.

وی این پروژه‌ها را شامل ساخت مدرسه، مسجد، غسال خانه، مجتمع ورزشی، تعمیر و بازسازی مدارس، ساخت مخازن آب و خانه عالم بر شمرد و افزود: در این طرح با تمامی دستگاه‌های مرتبط اعم از آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت تفاهمنامه منعقد شده است.

نقویان مأموریت اصلی بسیج سازندگی در سال 91 را راه اندازی اردوهای جهادی هجرت در بخش حوزه‌های محلات و مساجد عنوان کرد و گفت: برنامه ابلاغی سال جاری در این حوزه، حدود 2 هزار نفر نیروی بسیجی است که قدم‌های موثری نیز در این راستا برداشته شده تا بتوانیم گروه‌های جهادی محلات و مساجد را برای اولین بار در استان فعال کنیم.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی با بیان اینکه سهمیه ابلاغی خراسان شمالی در طرح اردوهای جهادی 15 روزه، حدود 3 هزار نفر بوده که شامل محلات، مساجد، دانشجویی و ... است، اظهارداشت: در راستای کمک به سازندگی، محرومیت زدایی و خدمات رسانی، بسیجیان و جوانان در قالب این طرح به مناطق محروم استان اعزام می‌شوند.

وی افزود: از ابتدای امسال تا کنون یک هزار و 683 نفر اردو دانشجوی بسیجی به مناطق محروم اعزام شده‌اند که در آن مناطق به فعالیت‌های عمرانی، کشاورزی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی، خدمات رسانی و محرومیت زدایی و ... پرداخته‌اند.

نقویان تصریح کرد: گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی در نوروز سال 91 نیز با ظرفیت 2 هزار و 901 نفر روز دانشجو و فارغ التحصیل در مناطق محروم شهرستان فاروج و شیروان فعالیت داشتند.

وی افزود: فعالیت قشر دانش آموزی در عرصه‌های مرمت، زیبا سازی و بهسازی مدارس نیز از اول تیر ماه سال جاری آغاز و تا پایان تابستان ادامه دارد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی یادآورشد: اردوهای یک روزه حلقه صالحین بسیج نیز از اول تابستان امسال شروع شده که 24 هزار نفر خواهر و برادر در حال انجام مأموریت در عرصه‌های مختلف هستند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی تصریح کرد: از ابتدای سال تا کنون محلات یکهزار و 200 نفر، طلاب 250 نفر و سایر اقشار نیز به تناسب در طرح اردوهای جهادی شرکت داشته‌اند.

نقویان همچنین از تشکیل و راه اندازی ستاد راهبردی، مطالعاتی و هدایت اردوهای جهادی بسیج سازندگی سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی در سال جاری در استان خبر داد.

وی افزود: با اداره کل مسکن و شهر سازی استان نیز جهت ساخت 4 باب مسجد در شهرستان‌های اسفراین، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان قرار داد منعقد شده است.