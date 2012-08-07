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۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۵

ترکاشوند به مهر خبر داد:

محدودیت های ترافیکی ویژه شب های قدر در قم برقرار می شود

محدودیت های ترافیکی ویژه شب های قدر در قم برقرار می شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم از برقراری محدودیت های ترافیکی در شب های قدر خبر داد.

سرهنگ فریدون ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه محدودیت های ترافیکی از ساعت 21 شبهای قدر برقرار می شود بیان کرد:‌ از ساعت 21 شبهای قدر تردد وسائل نقلیه در اطراف خیابان های حرم از سه راه چهارمردان به سمت میدان شهدا و همچنین از چهارراه شهدا به سمت خیابان ارم ممنوع است.

محدودیتهای ترافیکی از ساعت 9 شب برقرار می شود
 
وی با اشاره به اینکه تردد وسایل نقلیه در خیابان بهار ممنوع است افزود: در صورت اقتضاء ممکن است در خیابان های مرکزی شهر مانند چهار راه عمار یاسر و سه راه بازار محدودیت  ترافیکی برقرار شود.
 
وی ادامه داد:‌ محدودیت های ترافیکی از ساعت 9 شب تا ساعت چهار صبح برقرار است.
 
آماده سازی پارکینگ ها در محدوده جمکران
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم بیان کرد:‌ در محدوده جمکران نیز پارکینگ ها با همکاری شهرداری آماده سازی شده است.
 
وی گفت:‌ خودروها در شبهای قدر می توانند از سمت بلوار پیامبر اعظم(ص) تا انتهای بلوار تردد کنند اما نمیتوانند وارد رینگ مسجد مقدس جمکران شوند و در انتهای بلوار پیامبر اعظم(ص) نیز پارکینگ جهت استقرار خودرو ها پیش بینی شده است.
 
وی بیان کرد: در خیابان ظهور نیز محدودیت گردش به چپ وجود دارد.
 
ترکاشوند گفت: چنانچه تعداد زائران زیاد باشند و پارکینگ های اطراف مسجد مقدس جمکران تکمیل شوند محدودیت ترافیکی در میدان بقیة الله برقرار شده و پارکینگ یاوران مهدی جایگزین می شوند.
کد مطلب 1667979

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