جایگاه داروسازان در طرح پزشک خانواده تعریف نشده است

مجتبی خلیقی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: داروسازان به نامعلوم بودن جایگاه آنها در طرح پزشک خانواده معترض هستند که اعتراض خود را به صورت کتبی و شفاهی در جلسات خود با مسئولان مربوط اعلام کردند.

وی با اشاره به اینکه در همین ارتباط همایش سراسری در مشهد برگزار میشود، افزود: با حذف 30 درصد فرانشیز داروی بیماران سرپایی در طرح پزشک خانواده تنها سطح توقعات بیمار بالا میرود.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان اصفهان تصریح کرد: با حذف فرانشیز دارو، در ارتباط با داروهای خارجی که تحت پوشش هیچ بیمهای نیست با مشکل مواجه میشویم.

وی اضافه کرد: تاکنون در مقابل اعتراض خود هیچ پاسخ کامل و صحیح از سوی مسئولان دریافت نکردیم.

رئیس انجمن داروسازان اصفهان نیز در این ارتباط با اشاره به اینکه معترض به تعریف نشدن جایگاه داروسازان در طرح پزشک خانواده نیستم ادامه داد: متأسفانه آئین نامهای برای داروسازان و جایگاه داروخانه ها در طرح پزشک خانواده نوشته نشده، اما این مسئله به معنای مسکوت ماندن آن نیست.

وی ادامه داد: ارائه خدمات دارویی داروسازان به بیماران با اجرایی کردن طرح پزشک خانواده دستخوش تغییر نمیشود و همچون زمان حاضر است.

وی تنها تغییر در طرح پزشک خانواده را حذف فرانشیز 30 درصدی حق داروی بیماران سرپایی نام برد و گفت: در صورتی که بیمه ها به تعهدات خود عمل و 80 درصد از هزینه داروها را با تحویل نسخ دارویی به این مراکز تحویل و 20 درصد مابقی را در عرض 3 ماه بپردازند، هیچ مشکلی برای داروسازان پیش نمی آید.