اسید پاشی مردی بر روی همسرش در رشت/ دریا همچنان قربانی می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حسین واثق کارگرنیا افزود: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیس 110 مبنی بر وقوع یک فقره درگیری بواسطه اختلاف خانوادگی درسطح شهر، اکیپهای عملیاتی کلانتری 22 رشت برای بررسی صحت و سقم موضوع در محل حاضر شدند.

وی اظهارداشت: ماموران پس از اعزام به محل مشاهده کردند که شخصی 38 ساله به دلیل اختلافات خانوادگی برروی همسر 36 ساله خود اسید پاشیده و باعث آسیبهای بدنی جدی در قسمتهای صورت، دست و قسمت بالا تنه وی شده است.

فرمانده پلیس رشت با اعلام اینکه فرد مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان انتقال یافت، یادآورشد: این فرد قادر به صحبت کردن نبوده و این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

کشف 14 کیلو انواع مواد مخدر در رضوانشهر

فرمانده انتظامی رضوانشهر از کشف 14 کیلو انواع مواد مخدر طی چهار ماه نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عباس اسماعیلی افزود: ماموران این فرماندهی، طرح اقتدار و ولایت را برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر، تجهیزات دریافت ماهواره و مشروبات الکلی از ابتدای سال جاری در سطح حوزه استحفاظی به اجرا در آوردند.

وی اظهار داشت: در این مدت اکیپهای عملیاتی با استفاده از راهکارهای موثر و بهره گیری از ظرفیتهای موجود پلیس 13 کیلو و 759 گرم انواع مواد مخدر، 132 دستگاه تجهیزات دریافت ماهواره ای و 265 بطری مشروبات الکلی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی رضوانشهر ادامه داد: ماموران در اجرای این طرحها 334 متهم را دستگیر و 953 دستگاه انواع وسایل نقلیه متعلق به متخلفان توقیف شد.

بی احتیاطی و عدم آشنایی با فنون شنا 3 قربانی گرفت

فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: عدم آشنایی با فنون شنا در بخش خشکبیجار این شهرستان جان دختر بچه هشت ساله، جوان 21 و 31 ساله را گرفت.

سرهنگ محمد حسین واثق کارگر نیا افزود: کارشناسان پلیس با بررسی های صورت گرفته در این زمینه متوجه شدند که دختر بچه هشت ساله به دلیل بی احتیاطی و جوان 21 ساله خشکبیجاری و 31 ساله قزوینی به سبب عدم آشنایی به فنون شنا در هنگام شنا کردن غرق شده اند.

وی در ادامه از خانواده ها خواست از شنا در مناطق خارج از طرحهای سالم سازی دریا خودداری و با رعایت احتیاط و جوانب ایمنی از این موهبت الهی استفاه کنند.

جمع آوری 260 قلیان در رودسر

فرمانده انتظامی رودسر گفت: پلیس امنیت عمومی این شهرستان طرح کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی را در ماه مبارک رمضان در این شهرستان به اجرا درآوردند.

سرهنگ مهدی ترکی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی طی بازدید از تعدادی از واحدهای صنفی شامل قلیان ‌سرا، چلوکبابی و چند واحد صنفی را به دلیل ارتکاب تخلفات صنفی پلمپ و 261 عدد قلیان را جمع آوری کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان در چند مرحله به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی به اجرا در خواهد آمد از متصدیان واحدهای صنفی خواست همکاری بیشتری با پلیس داشته باشند.

دستگیری 3 کلاهبردار فروشنده اشیا عتیقه در گیلان

کارآگاهان آگاهی گیلان سه کلاهبرداری که در پوشش فروش عتیقه از مردم اخاذی می کردند موفق به دستگیر آنان شدند.

با گزارشهای مردمی مبنی بر اینکه کلاهبردارانی زیر پوشش فروش عتیقه و سکه طلا، وجه نقد شهروندان را با حیله و فریب و یا توسل به زور اخذ و متواری می شوند، موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان آگاهی شهرستان رشت قرار گرفت.

کارآگاهان با بررسی همه جانبه و تحقیقات پلیسی از صحت گزارشهای مردمی اطمینان حاصل و در شگردی پلیسی این متهمان به هویت های معلوم را دستگیر کردند.

متهمان در جریان تحقیقات با توجه به مدارک و شواهد موجود و مواجهه با مالباختگان، چاره ای جزء قبول بزه انتسابی خود نداشته و به کلاهبرداری و اخاذی از مالباختگان اعتراف کردند.

بررسی ‌ها و تحقیقات پلیس برای شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.