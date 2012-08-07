روح الله عسگری حذف شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، دوازدهمین روز سی‌امین دوره بازی‌های المپیک تابستانی امروز سه شنبه با برگزاری رقابت‌های دوومیدانی 110 متر با مانع در ورزشگاه Olympic Stadium پیگیری شد. در چارچوب این رقابت‌ها روح الله عسگری، تنها نماینده کشورمان در گروه دوم و در رقابت با نمایندگان 9 کشور دیگر صاحب جایگاه هفتم شد.

روح الله عسگری با حدنصاب 13 ثانیه و 97 صدم ثانیه در رده هفتم قرار گرفت و از صعود به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها بازماند. از این گروه دوندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا و بلاروس راهی مرحله نیمه نهایی شدند.