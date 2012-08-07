  1. ورزش
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

روح الله عسگری حذف شد

روح الله عسگری حذف شد

تنها نماینده ایران در رقابت‏های دوومیدانی 110 متر با مانع با قرار گرفتن در رده هفتم گروه خود از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، دوازدهمین روز سی‌امین دوره بازی‌های المپیک تابستانی امروز سه شنبه با برگزاری رقابت‌های دوومیدانی 110 متر با مانع در ورزشگاه Olympic Stadium پیگیری شد. در چارچوب این رقابت‌ها روح الله عسگری، تنها نماینده کشورمان در گروه دوم و در رقابت با نمایندگان 9 کشور دیگر صاحب جایگاه هفتم شد.

روح الله عسگری با حدنصاب  13 ثانیه و 97 صدم ثانیه در رده هفتم قرار گرفت و از صعود به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها بازماند. از این گروه دوندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا و بلاروس راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

کد مطلب 1668004

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