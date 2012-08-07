  1. سیاست
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۴

با صدور بیانیه‌ای؛

مجلس از سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات تقدیر کرد

مجلس از سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات تقدیر کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای از زحمات دستگاه اطلاعاتی کشور در مقابله با دشمنان و مخالفان پیشرفت علمی کشور و دستگیری تمام عوامل ترور نخبگان علمی تقدیر و تشکر کرند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، 228 نماینده مجلس با صدور بیانیه‌ای از تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) و دستگیری تمامی عوامل ترور نخبگان علمی و دانشمندان هسته‌ای تقدیر و تشکر کردند.

متن این بیانیه به این شرح است:

به نام خدا

سربازان گمنام امام زمان(عج) که مدال افتخارآمیز گمنامی بر سینه ستبرشان می‌درخشد اینک با پشت سر گذاشتن سه دهه مبارزه جدی با ایادی استکبار و توطئه گران داخلی و خارجی اندوخته‌هایی از تجربه‌های گرانسنگ را به همت عالی خویش در آمیخته تا مقتدرانه و هوشمندانه ترفندهای پیچیده بدخواهان و دشمنان ملت بزرگ ایران را یکی پس از دیگری خنثی و نقش بر آب کنند.

در این راستا تازه ترین نمونه دستاورد موفقیت دستگاه اطلاعاتی کشور که در مقابله با دشمنان این ملت و مخالف پیشرفت علمی کشور به دست آورد دستگیری تمامی عوامل ترور نخبگان علمی و دانشگاه هسته‌ای بود که به رغم پیچیدگی و ظرافت‌های فراوانی توسط نیروهای تیزهوش و ولایتمدار وزارت اطلاعات به حول قوه الهی انجام شد و برگ زرین دیگری به دفتر قطور خدمتگزاری آنها افزوده شد.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت‌های وزارت اطلاعات حمایت قاطع خود را از مبارزه بی امان ایشان با ایادی استکبار جهانی اعلام نموده و برای سربازان گمنام اما زمان(عج) آرزوی توفیق روز افزون داریم.

کد مطلب 1668005

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