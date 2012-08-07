مجلس از سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، 228 نماینده مجلس با صدور بیانیه‌ای از تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) و دستگیری تمامی عوامل ترور نخبگان علمی و دانشمندان هسته‌ای تقدیر و تشکر کردند.

متن این بیانیه به این شرح است:

به نام خدا

سربازان گمنام امام زمان(عج) که مدال افتخارآمیز گمنامی بر سینه ستبرشان می‌درخشد اینک با پشت سر گذاشتن سه دهه مبارزه جدی با ایادی استکبار و توطئه گران داخلی و خارجی اندوخته‌هایی از تجربه‌های گرانسنگ را به همت عالی خویش در آمیخته تا مقتدرانه و هوشمندانه ترفندهای پیچیده بدخواهان و دشمنان ملت بزرگ ایران را یکی پس از دیگری خنثی و نقش بر آب کنند.

در این راستا تازه ترین نمونه دستاورد موفقیت دستگاه اطلاعاتی کشور که در مقابله با دشمنان این ملت و مخالف پیشرفت علمی کشور به دست آورد دستگیری تمامی عوامل ترور نخبگان علمی و دانشگاه هسته‌ای بود که به رغم پیچیدگی و ظرافت‌های فراوانی توسط نیروهای تیزهوش و ولایتمدار وزارت اطلاعات به حول قوه الهی انجام شد و برگ زرین دیگری به دفتر قطور خدمتگزاری آنها افزوده شد.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت‌های وزارت اطلاعات حمایت قاطع خود را از مبارزه بی امان ایشان با ایادی استکبار جهانی اعلام نموده و برای سربازان گمنام اما زمان(عج) آرزوی توفیق روز افزون داریم.