ایستادگی ایران به اسوه ای برای کشورهای مسلمان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی عصر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری یادواره شهدای گمنام اردکان بر همراهی تمامی اقشار مردم و مسئولین در برگزاری هرچه باشکوه تر این یاواره تاکید کرد.



وی افزود: شهدا اساس انقلاب و نظام اسلامی را تشکیل می دهند و زنده نگه داشتن یاد و نام این عزیزان از کوچکترین وظایف ما محسوب می شود.



نماینده ولی فقیه در شهرستان اردکان با اشاره به استقبال گرم مردم از این یادواره در سال های گذشته گفت: با اینکه مقبره شهدای گمنام کمی با شهر فاصله دارد و محوطه مقبره نیز هنوز تکمیل نشده و گرد و غبار در فضا پراکنده می شود اما مردم برای حضور در این مراسم سر از پا نمی شناسند و این مسئله نشان دهنده عمق عشق و ارادت آنان به شهدای گرانقدر دفاع مقدس است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: امروز نیز نظام مقدس جمهوری اسلامی با وجود تمامی تحریم ها، تهدیدها و فشارهای سنگین استکبار جهانی همچنان سرپا ایستاده و به اسوه ای برای کشورهای مسلمان منطقه تبدیل شده است.



حسینی گفت: تحمل این فشارها و تحریم های پیچیده سخت اما شیرین است چراکه ملت ما طی سال های پس از انقلاب اسلامی همواره جواب صبوری ها و شکیبایی های خود را از خداوند گرفته است.



یادوراه شهدای گمنام اردکان پنجشنبه 26 مردادماه همزمان با سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در محل مقبره شهدای گمنام برگزار خواهد شد.