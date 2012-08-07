بدهکار چهار میلیاردی مالیات وضعیت خود را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مومنی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص رسیدگی به وضعیت فراریان مالیاتی استان، گفت: درخصوص پرداخت مالیات با هیچ شخص و یا گروهی شوخی نداریم که البته افرادیکه از پرداخت مالیات فرار می کنند اندک هستند و اگر هم توان پرداخت کامل مبلغ های بالا را ندارند به صورت بخشی پرداخت می کنند.

وی تاکید کرد: بیش از 85 درصد درآمد استان از طریق مالیات تامین می شود و از طرفی فارس حدود چهار درصد مالیات کشور را تامین می کند.

مدیرکل امورمالیاتی استان فارس با اشاره به اینکه در بحث پرداخت مالیات نمی توانیم رتبه ای برای استان فارس در نظر بگیریم، یادآورشد: فارس استان صنعتی نیست به همین دلیل در برخی از شهرستانها و استانهای کشور یک کارخانه چندین برابر استان فارس مالیات پرداخت می کند.

مومنی تصریح کرد: مالیاتهای پرداخت شده مستقیم و غیر مستقیم استان فارس در سال گذشته 563 میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه فارس استان صنعتی نیست یادآور شد: فارس قطب خدمات کشور است به همین دلیل باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که فارس در بحث ارایه خدمات و مباحث گردشگری، راهبردهایی برای کل کشور ارایه کند.

مدیر کل امور مالیاتی استان فارس با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی استان باید مد نظر قرار داده شود، افزود: صنعت برای توسعه اقتصادی ضروری است اما صنعتی شدن تنها به واسطه بلند شدن دود از یک مرکز و یا کارخانه نیست بلکه توسعه خدمات وصنعت گردشگری نیز نوعی از اقتصاد و توسعه را به همراه خواهد داشت.

مومنی اضافه کرد: شفاف‌سازی فعالیتها و مکانیزاسیون اظهارنامه مالیاتی سبب شد که شاهد استقبال خوبی باشیم به طوریکه بیش از 98 درصد کل اظهارنامه‌ها به‌شیوه الکترونیکی دریافت می‌شود.