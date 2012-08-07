باند سرقت مسلحانه در بم متلاشی شد

عنایت الله دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انهدام باند سرقت مسلحانه در بم اظهار داشت: در رابطه با این پرونده سه نفر دستگیر شدند.

وی بیان داشت: طی عملیات دستگیری این مجرمین اموال مسروقه، یک قبضه سلاح و تلفن همراه کشف و ضبط شد.

دهقانی ادامه داد: در حال حاضر یک نفر از اعضاء این باند متواری است و ماموران نیروی انتظامی در تلاش هستند تا فرد مذکور را دستگیر و تحویل قانون دهند.

وی با بیان اینکه بقیه متهمان روانه زندان شده اند، گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان بم به شدت با هرگونه بی قانونی برخورد کرده و به متخلفان اجازه جولان نمی دهند.

