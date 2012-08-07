  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

دهقانی:

باند سرقت مسلحانه در بم متلاشی شد

باند سرقت مسلحانه در بم متلاشی شد

بم - خبرگزاری مهر: بازپرس شعبه دوم شهرستان بم از انهدام باند سرقت مسلحانه در این شهرستان خبر داد.

عنایت الله دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انهدام باند سرقت مسلحانه در بم اظهار داشت: در رابطه با این پرونده سه نفر دستگیر شدند.

وی بیان داشت: طی عملیات دستگیری این مجرمین اموال مسروقه، یک قبضه سلاح و تلفن همراه کشف و ضبط شد.

دهقانی ادامه داد: در حال حاضر یک نفر از اعضاء این باند متواری است و ماموران نیروی انتظامی در تلاش هستند تا فرد مذکور را دستگیر و تحویل قانون دهند.

وی با بیان اینکه بقیه متهمان روانه زندان شده اند، گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان بم به شدت با هرگونه بی قانونی برخورد کرده و به متخلفان اجازه جولان نمی دهند.
 

کد مطلب 1668016

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار