برگزاری اولین کنفرانس ملی مطالعات تخصصی زبان انگلیسی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین نجفی پیش از ظهر امروز سه شنبه با اعلام این خبر افزود :هدف از برگزاری این کنفرانس ، تبادل اطلاعات استادان و دانشجویان دوره تکمیلی است که در دو حوزه زبان و ادبیان انگلیسی برگزار خواهد شد.



وی گفت: کنفرانس مذکور در دو روز متوالی نهم و دهم آبان ماه سال جاری در محل سالن همایش های دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار خواهد شد.



وی در پایان سخنان خود از علاقمندان خواست تا برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://cels.azaruniv.edu مراجعه کنند.

بیماریهای مشترک و مصدومیت های فیزیکی کارکنان دامپزشکی را تهدید می نماید



رئیس اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی از مصدومیت فیزیکی تعدادی از کارکنان این سازمان ناشی از تماس با دام خبر داد.

بهراد زندیه پیش از ظهر امروز سه شنبه در عیادت از همکار مصدوم ناشی از برخورد فیزیکی دام ضمن آرزوی سلامتی برای همکار مصدوم گفت: طیف وسیعی از بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک و مصدومیت های ناشی از برخوردهای فیزیکی دام کارکنان دامپزشکی راتهدید می نماید.



وی با اشاره به اینکه کارکنان بی ادعای دامپزشکی به ‌عنوان سربازان گمنام عرصه بهداشت جامعه در خط مقدم مبارزه با بیماریها هستند افزود: هر ساله تعدادی از کارکنان تلاشگر دامپزشکی در اثر تماس با دام‌های آلوده، به بیماری‌های خطرناک و کشنده مشترک بین انسان و دام مبتلا می‌شوند و همچنین در هنگام تزریق واکسن به دام‌ها دچار گاز گرفتگی و یا مصدومیت‌های شدید ناشی از برخورد فیزیکی با دام‌ها می‌شوند.



آغاز مرحله اول طرح دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ تبریز



در راستای اجرایی کردن «طرح دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» از سوی مدیریت آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه تبریز و با همکاری کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و انتشارات مرحله اول دوره‌های عمومی این طرح در این دانشگاه آغاز شد.

مدیرآموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه تبریز هدف از اجرای این طرح را بازآموزی و افزایش توانمندی های اعضای هیئت علمی عنوان کرد و گفت: مرحله اول این طرح در طول ایام ماه مبارک رمضان و به مدت 10 روز به میزان 80 ساعت برای اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.



این طرح شامل 10 دوره عمومی و معرفتی است که 5 دوره عمومی از این طرح توسط معاونت آموزشی دانشگاه و 5 دوره معرفتی آن توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برپا خواهد شد.

بیش از 419 کیلومتر شبکه گازرسانی در 4 ماهه نخست سالجاری اجرا شده است



مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اعلام این خبر گفت: در 4 ماهه نخست سالجاری با اجرای بیش از 419 کیلومتر شبکه گاز ،14 هزار و 787 مشترک جدید شهری و روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند گردیده است.





ولی الله دینی افزود: در 4 ماه اول سالجاری 11927 مشترک شهری، 2860 مشترک روستایی و 57 مصرف کننده عمده تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند.



وی با اشاره به رشد گازرسانی به واحد های صنعتی استان ادامه داد: در سالجاری 1708 میلیون مترمکعب گاز جایگزین سایر فرآورده های میان تقطیر در بخش صنعتی گردیده است.