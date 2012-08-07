حزب الله ادعای رسانه های سعودی را بی اساس خواند

گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار ، حزب الله لبنان به خبر ساختگی روزنامه عکاظ عربستان درباره حضور رزمندگان این حزب در درگیری های سوریه واکنش نشان داد.

حزب الله بیان کرد: خبری که در این باره مخابره شده است، بی اساس و زاییده توهمات سازندگان آن است.

این حزب همچنین در بیانیه ای دیگر، حمله به ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه در دمشق را نقض آشکار حقوق و قوانین بین المللی درباره رسانه دانست.

در این بیانیه، هدف از این حمله ساکت کردن صدای رسانه ملی سوریه و فراهم آوردن زمینه لازم برای رسانه های مغرض برای دامن زدن به فتنه سوریه عنوان شده است.

شایان ذکر است رسانه های عربی بدون توجه به حمایتهای گسترده ای که از گروههای مسلح از سوی قطر و عربستان و کشورهای غربی می شود اخبار ساختگی مبنی بر دخالت اعضای حزب الله در سوریه مخابره می کنند.