غلامرضا بهروان، سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری دیداری هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: نیمی از بازیهای هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر به دلیل اینکه اردوی تیم ملی در مجارستان طولانیتر شده و این تیم دو روز دیرتر به کشور بازمیگردد، به تعویق افتاده و روز یکشنبه بیست و نهم مردادماه برگزار خواهد شد.
وی با اعلام اینکه دیدارهای تیمهای استقلال و پرسپولیس با حریفانشان جزو بازیهایی است که به روز یکشنبه موکول میشود، تاکید کرد: با برنامهریزی جدیدی که انجام دادهایم قطعا تاریخ دربی تغییر نخواهد کرد.
بهروان در خصوص بیانیهای که روی سایت فدراسیون فوتبال منتشر شد و طی آن اظهاراتی از سوی دپارتمان تیمهای ملی علیه وی مطرح شده بود، اظهار داشت: ما نامه مکتوب به مسئولان فدراسیون میدهیم و به آنها اعلام میکنیم که تغییر برنامه رقابتهای لیگ برتر چه مشکلات حادی را برای ما ایجاد میکند اما به یکباره متوجه میشویم دوستان و همکاران علیهمان بیانیهای را روی سایت فدراسیون فوتبال قرار داده و اتهاماتی را مطرح میکنند که به هیچ وجه صحت ندارد.
سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال تاکید کرد: با زبان روزه تاکید میکنم که هیچ گاه نگفتم کیروش برنامههای لیگ را بهم میریزد و هیچوقت به خود اجازه نمیدهم که تیم ملی و برنامههای آن را زیر سئوال برده و در آن خللی ایجاد کنم.
وی افزود: متاسفانه این مسائل در زمان ریاست عزیزالله محمدی در سازمان لیگ نیز وجود داشت. احساس میکنم سینه ما مانند سیبل تیراندازی بوده و هر کسی که از راه میرسد یک تیر به ما میزند.
"بعضیها از مظلومیت و نجابت ما سوءاستفاده میکنند"، بهروان با بیان این جمله تصریح کرد: بروید از آقایان بپرسید که چرا چنین بیانیهای را در سایت فدراسیون فوتبال منتشر کردهاند. هیچگاه ادبم اجازه نمیدهد که علیه کیروش صحبت کنم، چون همواره برای او احترام زیادی قائلم.
وی خاطر نشان کرد: ما نیز از جنس فوتبال بوده و مشکلات و مسائل را میفهمیم و قطعا نمیگذاریم برنامهریزی بازیهای لیگ باعث شود تا به بازیکنان آسیب برسد اما این موضوع را نیز در نظر بگیرید که باید در قبال باشگاهها پاسخگو باشیم و برنامههای کنفدراسیون فوتبال آسیا را نیز در نظر بگیریم.
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