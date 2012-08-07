روز قدس سرآغاز نهضتی بزرگ برای بیداری جامعه جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما ظهر سه شنبه در ستاد بزرگداشت روز جهانی قدس افزود: روز قدس به وضعیت کنونی چهره رژیم صهیونیسم، آمریکا و ایادی و نوکران دست نشانده آنها و خصلت ضد بشری و ادعای دروغین آنها در حمایت از جامعه بشری می پردازد.

وی بیان کرد: روز جهانی قدس که برخواسته از اندیشه، تدبیر و آینده نگری بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی است، به بلندای نور خورشید است که هیچکس نمی تواند از انعکاس آن جلوگیری کند.

رهنما با بیان اینکه این روز برای روشنگری، بیداری جهان اسلام و افکار عمومی جامعه بشری و آزادگان جهان است، افزود: درآیاتی از کتاب قرآن که بزرگترین هدایتگر جامعه بشری آمده که یهودیان صهیونیسم دشمن اصلی مسلمانان و جامعه بشری هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار عنوان کرد: بر اساس مدیریت دور اندیشانه امام راحل و ولایت فقیه، روز جهانی قدس اسلام ناب محمدی را از اسلام آمریکایی مجزا می کند تا چهره ظالمانه استکبار و طرفداران آنها نمایان شود.

وی با بیان اینکه این روز بزرگ برای آگاهی و بصیرت نسلی که انقلاب راندیده اند هدف گذاری شده، تاکید کرد: هرگونه برنامه، شعار، سخنرانی و حرکتی درراهپیمایی این روز باید برای معرفی اهداف بلند و ارزشمند امام (ره) باشد.

رهنما تصریح کرد: حضور پرشور جوانان و عموم مردم در روز جهانی قدس برگ برنده‌ای در دست ما و امید برای حمایت از مظلومان و احیاء و به روز کردن ارزش‌های الهی است.

وی افزود: مردم شریف، مومن و ولایتمدار استان بیش از سال‌های گذشته با حضور فعال خود در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده و با عهد و پیمانی مجدد با اهداف و آرمانهای امام راحل، انقلاب، شهداء و ولایت رهبری از مردم شریف و مظلوم فلسطین حمایت می کنند.