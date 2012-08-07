نخستین دستگاه گرداننده فوقانی دکل حفاری ایرانی رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در بازدید از این دستگاه، با یادآوری توانمندی سازندگان و صنعتگران داخلی گفت: شرکت ملی حفاری ایران با ایجاد ارتباط نزدیک میان سازندگان و صنعتگران داخلی، همچنین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در کشور موفق شده بخش قابل توجهی از تجهیزات و قطعات اساسی در صنعت راهبردی حفاری را بومی سازی کند.

حیدر بهمنی تولید انبوه بیش از 17 هزار قطعه پرمصرف دستگاه های حفاری و تجهیزات خدمات فنی و مهندسی و توفیق در ساخت پنج دستگاه حفاری خشکی را از دستاوردهای مهم صنعت حفاری کشور در مسیر خودکفایی برشمرد.



بهمنی از سه هزار قطعه در دست طراحی و ساخت قطعه جدید به دست توانمند صنعتگران داخلی خبرداد و افزود: هم افزایی میان متخصصان این شرکت و سازندگان، زمینه را برای بومی کردن 100 درصد صنعت حفاری و تبدیل کشور به صادرکننده قطعات و تجهیزات حفاری به خارج فراهم می کند.



مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران موفقیت سازندگان داخلی در تامین قطعات و تجهیزات صنعت نفت و حفاری را ارزشمند خواند و با تاکید بر حمایت این شرکت از صنعتگران و سازندگان، خواستار تلاش بیشتر آنان در این عرصه شد.



وی یادآور شد: مدیریت شرکت ملی حفاری ایران و متخصصان و کارشناسان این شرکت برنامه بازدید از شرکتها و صنایع فعال در عرصه ساخت تجهیزات و قطعات صنعت نفت و به ویژه حفاری را در دستور کار دارند تا در دیدارهای رو در رو و همکاری های تنگاتنگ، شاهد دستیابی به اهداف موردنظر باشیم.



شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکت های بالادستی تابع شرکت ملی نفت ایران است که هم اکنون 90 درصد عملیات حفاری و خدمات فنی این صنعت را در مناطق خشکی و دریایی 10 استان کشور به عهده دارد.