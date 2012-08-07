ورود 3 محموله حامل موشک از ترکیه/مردم 40 نظامی ترک را دستگیر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ادامه حمایتهای قطر، ترکیه و عربستان از افراد مسلح، ارتش سوریه نیز به عملیات پاکسازی در حلب، حمص و درعا ادامه می دهد.



تلویزیون سوریه گزارش داد یک فرد مسلح در حال تلاش برای کارگذاشتن بمب در خیابان اصلی منطقه السلمیه در حومه حماه کشته و چند نفر دیگر از همراهانش زخمی شدند.



این رسانه همچنین از درگیری شدید میان افراد مسلح و نیروهای ارتش در نزدیک کاخ دادگستری حلب خبر داد.



درگیریها میان ارتش سوریه و افراد مسلح در اطراف منطقه الاشرفیه حلب نیز همچنان ادامه دارد، خبرنگار العالم گزارش داد کمیته های مردمی در مناطق مرزی شهر حلب، 40 نظامی ترک را دستگیر کردند.



العالم همچنین از ورود سه دستگاه خودرو از ترکیه به سوریه حامل افسران ترک خبر داد که درصدد رساندن موشکهای ضد هواپیما برای گروههای مسلح هستند.



تلویزیون سوریه نیز گزارش داد ارتش با افراد مسلح در صلاح الدین حلب درگیر شد و شمار زیادی از آنها را کشت که در میان آنها چند تروریست عرب به چشم می خورند.



این در حالی است که العربیه مدعی شد نیروهای اسد مرتکب کشتار در اریحا در حومه ادلب شدند.



سخنگوی گروههای مسلح در سوریه نیز تاکید کرد این گروهها از قطر، عربستان و ترکیه سلاح دریافت می کنند.