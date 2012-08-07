پیشنهاد ایجاد کانون خبرنگاران حوزه شهری/ اعتبار صندوق رسانه افزایش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با تبریک روز خبرنگار به اقدام شورای شهر مبنی بر راه اندازی صندوق حمایت از اصحاب رسانه اشاره کرد و گفت: در مقطعی از زمان به دلیل تعطیلی شماری از روزنامه‌ها، خبرنگاران دچار مشکلاتی شده بودند که با راه اندازی صندوق حمایت از مطبوعات در شهرداری تهران به این قشر کمک شد و برای مشکلات آنها کارگشا بود.

وی با گلایه از زمان طولانی ارائه وام به خبرنگاران توسط این صندوق گفت: افزایش 50 درصدی اعتبارات صندوق خبرنگاران را تهیه و برای موافقت ارسال کرده‌ایم که امیدواریم به تصویب برسد.

این عضو شورای شهر تهران در ادامه یکی از مهمترین دغدغه‌های خبرنگاران را جلوگیری از ابتکار عمل آنها بیان کرد و گفت: حرفه خبرنگاری سخت است و سخت تر از آن این است که خبرنگاران تبدیل به خبرنویس شوند و تنها مجبور باشند در چارچوب‌های قراردادی مشخصی اخبار خود را تولید کنند.

وی تاکید کرد: حتی اگر همه امکانات را در اختیار خبرنگاران قرار دهیم اما حوزه ابتکار عمل و خلاقیت را از آنها بگیریم، این قشر به رضایت مطلوب دست پیدا نمی‌کنند.

مسجدجامعی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به افزایش حجم اخبار حوزه شهر و شهروندی در طول چند سال اخیر اظهار کرد: در حال حاضر اکثر مطبوعات صفحه شهری دارند و اخبار شورای شهر را پوشش می‌دهند.

مسجد جامعی پیشنهاد داد که کانون خبرنگاران حوزه شهری راه اندازی شود تا با استفاده از ظرفیت‌های خبرنگاران، از کیان این حوزه دفاع شود.

خبرنگاران بعد از تهیه خبر هم با بی مهری هایی مواجه می شوند

معصومه ابتکار نیز با تبریک روز خبرنگار، گفت‌: خبرنگاران وقایع موجود در جامعه با وجود همه سختی‌ها اطلاع رسانی منعکس می‌کند این افراد نه تنها در تهیه خبر با سختی‌ها مواجه‌ می‌شوند بلکه با بی‌مهری‌های بعد از تهیه آن خبر نیز مواجه هستند.

وی خواهان تسریع در ارایه وام خبرنگاران و افزایش سرمایه این صندوق شد و افزود‌: طرحی تهیه شده است تا بر اساس آن روند پرداخت وام به خبرنگاران اصلاح شود‌. ‌

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر با اشاره به اینکه وضعیت اصحاب رسانه نشریات و روزنامه‌های مستقل دشوار است، خاطرنشان کرد‌: ‌متاسفانه قیمت کاغذ افزایش یافته است و این شرایط موجب شده است تا فعالیت این رسانه‌ها با مشکل مواجه شود.

ابتکار به بازدید هفته گذشته خود از یکی از خبرگزاری‌های مستقل اشاره کرد و گفت:‌ با این بازدید از نزدیک شاهد مشکلات رسانه ها و ناشران در عرصه مطبوعات شدم. ‌

این عضو شورای شهر ادامه داد‌: از شورای شهر می‌خواهم تا هر اندازه که می‌تواند به رسانه‌ها کمک کنند تا رسانه‌ها بتوانند به فعالیت اطلاع رسانی خود برای ارتقای سطح جامعه تلاش کنند‌. این مسئله باید توسط کمیسیون فرهنگی شورا به صورت جدی پیگیری شود تا اصحاب رسانه بتوانند مشکلات خود را مطرح کنند‌.‌