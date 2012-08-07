به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری ظهر امروز در یک نشست خبری شاخص کسب و کار را مهمترین شاخص توسعه کشور دانست و گفت: مجموعه ای از عوامل اقتصادی که در شکل گیری تا تولید و بلوغ یک بنگاه اقتصادی تاثیرگذار است، فضای کسب و کار نام دارد.



معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه از سال 2010 رتبه کل ایران در کشورها 137 بود که در 2011 به 129 رسید، اظهارداشت: متاسفانه دوباره رتبه کل ایران به لحاظ فضای کسب و کار در سال 2012 به 144رسید که نشان می دهد نسبت به سال 2010 هفت پله سقوط کردیم.



علیشیری با تاکید بر اینکه در بخش شروع کسب و کار در کشورمان از رتبه 48 جهانی سال 2010 به 53 در 2012 نزول کردیم، گفت: در بخش اخذ مجوزهای فضای کسب و کار نیز ایران در سال 2010 رتبه 141 جهان را داشت که در سال 2012 نیز در این بخش نزول کردیم و به 164 رسیدیم.



رئیس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی ادامه داد: در بخش نقل و انتقال اموال در سال 2010 ایران رتبه 153 جهان را در اختیار داشت که در سال 2012 این رتبه به 163 رسید، البته در بخش اخذ اعتبارات که مربوط به بانک مرکزی است، رتبه ایران از 113 سال 2010 به 98 در 2012 بهبود پیدا کرد.



معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شاخص پرداخت مالیات ایران از رتبه 117 سال 2010 به 126 سال 2012 نزول یافت و در ورشکستگی بنگاهها نیز از رتبه 109 سال 2010 به 117 در 2012 رسیدیم.



وی خاطر نشان کرد: جایگاه ایران در منطقه در سال 90 به 15 رسید. این رتبه در سال 87 ، 17 ، سال 89 نیز 13 و سال 88 هم 15 بوده است.



علیشیری با اعلام اینکه در سطح بین المللی رقابت در بهبود مداوم مقررات و قوانین شکل می گیرد، اظهار داشت: بیش از 170 اصلاح در طی 3 ماه در بخش فضای کسب و کار کشورها انجام شد که 60 درصد آن فقط در کشورهای پیشرفته بوده است.



این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه طبق گزارش غیررسمی مقدماتی برای ایران یک اصلاح تسهیل کننده و یک اقدام محدود کننده ثبت شد که در آبان ماه اعلام می شود، گفت: در این گزارش غیر رسمی شاخص حمایت از سهامداران خرد بهبود و شاخص شروع کسب و کار تضعیف شده است.



رئیس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی تاکنون نقش موثری در بهبود فضای کسب و کار نداشته و نتوانسته اند در خصوص اشکالات و موانع فضای کسب و کار گزارشات روشنی را به هیئت مقررات زدایی جهت بررسی و اصلاح ارائه کند، اظهار داشت: در شاخص اخذ مجوزهای ساخت رتبه ایران در بین 183کشور جهان 164 است.



وی با اشاره به اینکه در شاخص اخذ مجوزهای ساخت ایران در بین 18 کشور منطقه رتبه 18است، گفت: در ایران در اخذ انشعابات آب و فاضلاب در یک پروژه ساخت 270 روز و 14 هزار و 700 دلار هزینه و برای اخذ انشعاب برق نیز 180 روز و 3 میلیون و 278 هزار و 200 ریال هزینه لازم است.



علیشیری در خصوص شاخص تجارت فرامرزی ایران گفت: این شاخص در سال 89 از بین 183 کشور برای ایران 131 بود که درسال 90 به 138 نزول کرد. هم اکنون برای انجام صادرات 7 سند و 25 روز زمان در ایران نیاز داریم که در سال 89 معادل هزار دلار و در سال 90 نیز 1275 دلار هزینه دارد.



معاون وزیر اقتصاد در پایان سخنانش اسناد مورد نیاز برای واردات را نیز 8 فقره اعلام کرد و گفت: در سال 89 و 90 مدت زمان مورد نیاز برای واردات 32 روز و هزینه آن در سال 89 ، 1735 دلار و در سال 90 ، 1885 دلار بوده است.