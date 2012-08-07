بزرگترین فرهنگسرای مشهد با رویکرد قرآنی افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد از افتتاح بزرگترین فرهنگسرای مشهد با رویکرد قرآنی تا پایان سال جاری خبر داد.

حسین شادکام گفت: فرهنگسرای قرآن مشهد با 9 هزار متر زیربنا در بوستان بهارتا پایان امسال آماده خدمت‌رسانی به شهروندان می‌شود تا در قالب منطقه‌ای و شهری، شهروندان را با تعالیم و آموزه‌های کلام وحی آشنا کند.

وی ادامه داد: تاکنون بخش‌هایی از احداث فرهنگسرای قرآن مشهد به پایان رسیده است و تجهیزات اداری آن نیز آماده است بنابراین به محض پایان یافتن عملیات ساخت، فرهنگسرا در حوزه فعالیت‌های قرآنی شهر مشهد ورود پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه فرهنگسراهای شهر مشهد در قالب دو خدمت 30 و 70درصدی به شهروندان خدمت‌رسانی می کنند، یادآور شد: فرهنگسرای قرآن مشهد برنامه‌های قرآنی خود را به صورت مستقیم به منطقه شهرداری مجاور خود و به صورت غیر مستقیم از طریق مجرای سایر فرهنگسراهای سطح شهر مشهد ارائه می‌کند.

50 دیوار در سطح مشهد دیوارنگاری می شود

دبیر جشنواره ملی دیوارنگاری گفت: ‌با توجه به حجم بالای ارسال آثار به جشنواره دیوارنگاری و پس از کارشناسی های به عمل آمده، ‌بیش از 50 دیوار در سطح شهر مشهد مزین به نقش و نگارهای هنری در سبک های مختلف خواهند شد.

‌مریم مهدوی اظهار داشت: بعد از انتشار فراخوان جشنواره دیوارنگاری که در سطح ملی در حال برگزاری است،‌ هنرمندان فراوانی از سراسر کشور آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند.

وی تصریح کرد: اعلام نتایج این دوره از جشنواره از 24 مرداد ماه صورت خواهد گرفت و بعد از آن طرح هایی که قابلیت ترسیم بر روی دیوارهای شهر مقدس مشهد متناسب با ضوابط و مشخصات تعیین شده را داشته باشند،‌ بر روی دیوارهای شهر نقش می بندند.

رونمایی از نقش برجسته پل غدیر در مشهد

مدیرامورهنری شهرداری مشهد از افتتاح طرح زیباسازی پل غدیر همزمان با ایام شهادت امیرالمومنین(ع) در مشهد خبر داد.

هادی مظفری اظهار داشت: ‌زیباسازی پل غدیر توسط نقش برجسته ای انجام شده است که در 16 فریم، القاب و اشعار منتخب با حضرت علی (ع) را در معرض نمایش گذارده است.

به گفته وی طراحی این اثر هنری توسط هنرمند ارزنده شهرمان صفار قنبرپور انجام شده است و مرجان موحد و بکائی کار اجرای این اثر هنری را به عهده داشته اند.

وی ویژگی اصلی این کار را 4 وجهی بودن آن ذکر کرد که این ترکیب گرافیکی از 4 طرف بالا، ‌پایین،‌ چپ و راستا به یک شکل خوانده می شود.

گفتنی است، رونمایی از این اثر هنری همزمان با ایام گرانقدر شهادت امیرالمومنین(ع) در پل غدیر مشهد صورت خواهد گرفت.