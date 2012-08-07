صادرات 62 میلیون دلاری از منطقه آزاد ارس طی چهار ماه نخست سال

به گزارش خبرنگار مهر ، صادق نجفی ظهر امروز سه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران افزود: این میزان کالا با 67 هزار تن وزن از این منطقه به کشورهای گرجستان ،ارمنستان ،ترکمنستان و آذربایجان، افغانستان، پاکستان، ترکیه، آلمان، امارات متحده عربی و ... صادر شده است که رشد 58 درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: صادرات از منطقه آزاد ارس در مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 95 درصد رشد داشته است.

نجفی گفت: در این مدت کامیون ، نخ، مبلمان و انواع صفحات کابینت، تجهیزات پارک بازی کودکان، کیسه و رول پلاستیکی، شمش مس، اکسیدروی، پالت چوبی، پایه فلزی، بنزین ، گازوئیل ،روغن صنعتی، قیرنفت ، پلی اتیلن و بشکه پلاستیکی ، میله فولادی ، لوازم آشپزخانه ، فریزر خانگی ، فرش ماشینی ،کشمش، کورز، تختخواب، بارکش کشاورزی و موتورسیکلت از طریق این منطقه به خارج از کشور صادر شده است.

وی تصریح کرد: 72 درصد صادرات منطقه را تولیدات بومی آن به خود اختصاص داده و هم اکنون 70 واحد تولیدی صنعتی در فاز یک صنعتی منطقه آزاد ارس در حال فعالیت هستند.

نجفی گفت: توانمندی منطقه آزاد ارس برای توسعه تولید برای صادرات زمینه فعالیت شرکت های جدید سرمایه گذار در این منطقه را فراهم کرده و هم اکنون سرمایه گذاران متعددی در شهرک جدید 260 هکتاری صنعتی و سایت صنایع سنگین منطقه آزاد ارس در حال احداث واحدهای تولیدی هستند.