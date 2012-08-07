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۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۰

نجفی خبر داد:

صادرات 62 میلیون دلاری از منطقه آزاد ارس طی چهار ماه نخست سال

صادرات 62 میلیون دلاری از منطقه آزاد ارس طی چهار ماه نخست سال

جلفا - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان منطقه آزاد ارس از صادرات 62 میلیون دلار کالا در مدت 4ماه نخست سال جاری از منطقه آزاد ارس به کشورهای هدف این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، صادق نجفی ظهر امروز سه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران افزود: این میزان کالا با 67 هزار تن وزن از این منطقه به کشورهای گرجستان ،ارمنستان ،ترکمنستان و آذربایجان، افغانستان، پاکستان، ترکیه، آلمان، امارات متحده عربی و ... صادر شده است که رشد 58 درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: صادرات از منطقه آزاد ارس در مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 95 درصد رشد داشته است.

نجفی گفت: در این مدت کامیون ، نخ، مبلمان و انواع صفحات کابینت، تجهیزات پارک بازی کودکان، کیسه و رول پلاستیکی، شمش مس، اکسیدروی، پالت چوبی، پایه فلزی، بنزین ، گازوئیل ،روغن صنعتی، قیرنفت ، پلی اتیلن و بشکه پلاستیکی ، میله فولادی ، لوازم آشپزخانه ، فریزر خانگی ، فرش ماشینی ،کشمش، کورز، تختخواب، بارکش کشاورزی و موتورسیکلت از طریق این منطقه به خارج از کشور صادر شده است.

وی تصریح کرد: 72 درصد صادرات منطقه را تولیدات بومی آن به خود اختصاص داده و هم اکنون 70 واحد تولیدی صنعتی در فاز یک صنعتی منطقه آزاد ارس در حال فعالیت هستند.

نجفی گفت: توانمندی منطقه آزاد ارس برای توسعه تولید برای صادرات زمینه فعالیت شرکت های جدید سرمایه گذار در این منطقه را فراهم کرده و هم اکنون سرمایه گذاران متعددی در شهرک جدید 260 هکتاری صنعتی و سایت صنایع سنگین منطقه آزاد ارس در حال احداث واحدهای تولیدی هستند.

کد مطلب 1668096

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