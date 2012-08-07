خبرنگار بازگوکننده حقایق باشد

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سالروز شهادت شهید صارمی و نام گذاری این روز به نام روز با تبریک این روز به خبرنگارانرسانه های گفتاری، شنیداری، دیداری و مکتوب گفت: در دنیایی که فرهنگ تمامی جهانیان تحت تاثیر ارتباطات قرار گرفته، اگر صحت اطلاعات ارائه شده به جهانیان در خبرها رعایت نشود، معضلات متعددی برای جوامع به وجود میآید.
وی افزود: در حال حاضر شرایط به گونهای است که تاریخ را خبرنگارها مینویسند و آن چیزی که در دنیای امروز مشاهده میشود این است که کار خبری تحریف شده و قدرتهای حاکم، تاریخ را منطبق بر منافع خود مینویسند نه آن چیزی که از آنها به عنوان واقعیتهای جهان نام برده میشود.
بامری تصریح کرد: خبرنگار باید وقایع را همانگونه که هست و وجود دارد شرح دهد و تفسیر و تحلیل آن را به مخاطبان بسپارد تا آیندگان بتوانند با در دست داشتن روایات صحیح و مستند درباره این وقایع قضاوت کنند.
معاون استاندار هرمزگان نقش خبرنگاران را در ایجاد آرامش استان هرمزگان انکار ناشدنی ارزیابی و عنوان کرد: در سال گذشته رسانه های استان برای برقراری آرامش تلاش زیادی کردند این مسئله سبب شد مسئولان در فضایی آرام به فعالیتهای خود بپردازند و شاهد بودیم که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضورحداکثری مردم ودر یک فضای رقابتی سالم و با نشاط برگزار شد
وی اطلاع رسانی شفاف از سوی خبرنگاران را حق مردم دانست و گفت: اطلاعرسانی شفاف و بیپرده حق مردم است و در این میان خبرنگاران باید با توضیح خواستن از مسئولان عملکرد آنان را برای مردم شرح دهند.
بامری یکی از دردهای امروز رسانه هاو به ویژه مطبوعات را درآمد از راه آگهیها برای استمرار حیات عنوان کرد گفت: درآمد از راه آگهیها وابستگی مطبوعات به شرکتها و ادارات را به دنبال دارد. این مسئله باعث میشود شرکتها با نشریات بازی کنند و موتور پویایی خبرنگاری را از کار بیاندازند.
وی تاکید کرد: وقتی دولت به نشریات مجوز چاپ میدهد، این به این معناست که نظام دریافته است که این فکر و ایده به هویت آن ضربه نمیزند و باید آنان را در تحت پوشش قرار دهد و یارانهای را به مطبوعات اختصاص دهد تا آنان از وابستگی به درآمدهای خارجی رهایی یابد. مطبوعات نباید بله قربانگوی شرکتها باشند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان با تاکید بر این که خبرنگاران با نگاه عمیق خود مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را به خوبی بررسی میکنند اضافه کرد: اگر خبرنگاران خلق و خوی استکبار جهانی را تبیین نمیکردند، مردم نمیتوانستند چهره افراد خدوم و خائن را تشخیص دهند.
نظر شما